Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular arroz con pollo, papa a la huancaína y, para tomar, juguito de maracuyá heladito. “María, el Ministerio de Salud confirmó lo que ya se venía anunciando desde días atrás: El país se encuentra en una quinta ola del coronavirus al reportarse el incremento de los contagios en las últimas semanas.

Según César Vladimir Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, hay un incremento de casos que se ha hecho más rápido y sostenido, así como de hospitalizados y fallecidos. En esa línea, la ministra de Salud, Kelly Portalatino, instó a la población a acudir a los vacunatorios a colocarse la tercera o cuarta dosis de la vacuna para evitar que los casos se compliquen y lleguen a ser internados en las unidades de cuidados intensivos (UCI) de los hospitales. Esto se veía venir con tantos estadios llenos para el fútbol y conciertos. Y los centros comerciales y mercados repletos. Encima, la gente ya olvidó el uso de las mascarillas y la desinfección de las manos.

El otro día fui al hospital para ver un tema de vesícula y me espanté. Decenas de enfermos pugnaban por atención médica. A muchos les faltaba el oxígeno, saturaban poco, tenían fiebre y malestar general. Y eso que aún no calientan mucho las ventas por Navidad y Año Nuevo, No quiero ni pensar lo que serán Gamarra, Mesa Redonda y Las Malvinas en esas fechas. La gente no debe olvidarse de los más de 215 mil muertos que dejó la pandemia en nuestro país.

De las colas kilométricas para conseguir un balón de oxígeno y de las cuentas leoninas de las clínicas particulares. El mundo ya no es lo que solía ser. El Covid-19 está lejos de irse de nuestras vidas. Y ahorita nomás llegó la alarma de la gripe aviar. Solo resta cuidarnos más por nosotros mismos y por nuestras familias. Siga estos consejos:

Lávate las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos.

hasta el antebrazo con agua y jabón por un mínimo de 20 segundos. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y nariz con un pañuelo desechable o con tu antebrazo; nunca lo hagas con tus manos directamente.

con un pañuelo desechable o con tu antebrazo; nunca lo hagas con tus manos directamente. No te toques los ojos, nariz o boca si no te has lavado las manos primero.

si no te has lavado las manos primero. Solo si no cuentas con agua y jabón cerca, utiliza alcohol gel al 70%. Toma en cuenta que esto no debe reemplazar el lavado de manos.

Toma en cuenta que esto no debe reemplazar el lavado de manos. Evita el contacto directo con personas que muestren síntomas como los del resfrío o gripe. Mantén al menos el metro y medio de distancia promedio.

Mantén al menos el metro y medio de distancia promedio. No te automediques. Si tienes los síntomas, acude a un médico. Y menos tomes antibióticos, eso te baja las defensas y te pone peor.

Si tienes los síntomas, acude a un médico. Y menos tomes antibióticos, eso te baja las defensas y te pone peor. Usa doble mascarilla en postas , bus y en espacios cerrados sin ventilación”. Muy bien, Gary. Me voy, cuídense.