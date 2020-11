Mis amigos, el fotógrafo Gary y el redactor gigantón ‘Barney’, llegaron al restaurante por sus tallarines rojos parte pierna, papa a la huancaína y su jarrita de chicha morada. “María -me dijo Barney-, me sentí muy conmovido por la muerte en un accidente de carretera de la hermana menor de la recordada cantante Alicia Delgado. Clarisa, que también era cantante y se le recuerda como vocalista de los ‘Famosos de Huaral’, sufrió un terrible accidente en la carretera a Churín. Pero esta muerte es solo una cadena de una serie de desgracias. Unos meses después del asesinato de su hermana, la familia Delgado sufrió otra gran tragedia. El hermano de su padre, Tomás Delgado, fue asesinado brutalmente y su cuerpo quemado en su chacra en el pueblo de Oyón. Clarisa denunció el hecho y dijo que se trataría de una venganza. Pero lo que en su pueblo llaman la ‘maldición’ continuó con la familia Delgado. La reciente fallecida viajaba con su esposo, su promotor musical, y se dieron trágicamente cinco vueltas de campana. Ella se salvó de milagro, pero su esposo pereció. Ahora, Clarisa no se pudo salvar.

Pero no podemos olvidar el terrible fin que tuvo su hermana, la gran Alicia Delgado. La ‘Princesa del Folclore’, Alicia, fue hallada muerta en su departamento de Surco. La habían acuchillado siete veces y estrangulado con una correa. Cuatro días después del homicidio, Pedro Mamanchura, el chofer de Alicia, fue capturado en Tumbes, y declaró que la asesinó por orden de Abencia Meza. La expareja de Alicia fue detenida y sentenciada a 30 años de prisión como autora intelectual del horroroso asesinato, al igual que el sicario, Mamanchura. Para la fiscalía, el asesino no tenía ningún motivo para matar a Alicia, y menos con tanta saña. En cambio, señalaron que Abencia no superaba el hecho de que Alicia la hubiera dejado y comenzara a tener una relación amorosa con su joven arpista Miguel Salas. Además, Alicia había delatado a ‘La Reina de las Parranditas’ por haber baleado a un adolescente de 15 años en una fiesta de un pueblito en Áncash. Pero no solamente fueron los celos, sino también la ambición de la ‘pistolita’, para quedarse con las joyas y dinero que la cantante guardaba en una caja fuerte y que robó el desgraciado de Mamanchura. Increíblemente, María, Abencia, en unas extrañas movidas de un ex alto magistrado de la Corte Suprema, intentó, sabe Dios con qué incentivos, hacer que el Tribunal Constitucional volviera a foja cero al anular el juicio y dejar en libertad a la responsable de tal brutal homicidio. Felizmente se impuso la justicia y desestimaron tan sospechoso pedido. Y tendrá que cumplir sus 30 años de cárcel”. Pucha, qué triste final para Clarisa, que luchó incansablemente para que su hermana tuviera justicia. Que descanse en paz. Me voy, cuídense.