Alimentos caros

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un espectacular seco de cordero con frejoles y arrocito graneado, sarsa criolla y su yuca sancochada encima. Para tomar, una hierbaluisa calientita. “María, acabo de leer con espanto al presidente de la Convención Nacional del Agro (Conveagro), Clímaco Cárdenas, quien advierte que el precio de varios productos agrícolas se elevaría hasta en 40 % en los primeros meses del 2023.

LEE TAMBIÉN: Peruanitas en la NASA

El motivo es la incapacidad del gobierno para comprar la urea que los agricultores necesitan para la campaña agrícola que empieza en este mes. Entre los productos que subirían están el maíz, la papa, el arroz, las legumbres y hortalizas. Y ni qué decir de la leche, el pollo o el pan, que tienen insumos importados.

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre , ha ensayado varias explicaciones, una de las cuales es que la empresa que ganó la licitación se echó para atrás porque no iba a cumplir con el encargo. Pero el tema no viene de ahora, sino desde que se inició la guerra en Ucrania, hace más de medio año. Pobrecitas las amas de casa que lloran literalmente en los mercados al ver el kilo de pollo a 12 soles o el de papa amarilla a 7 soles. Es un crimen.

Cómo es posible que una cosa tan simple como una compra de insumos demore tanto y no se llegue a concretar cuando de por medio está el hambre de la gente. Y lo indignante es que el presidente Pedro Castillo no se da cuenta de la real dimensión del tema. Revelando su inmensa ignorancia y falta de preparación afirma que: “En el tiempo de los incas no se daba importancia a la úrea”.

En ese sentido, pidió usar fertilizantes naturales como el guano de isla. No sé si le habrán explicado sus asesores que la urea es inmensamente mejor fertilizante, hace rendir más a los sembríos y no tiene comparación con el guano. Con todo esto, solo nos queda tratar de solucionar nosotros mismos el problema de la escasez y la subida de los precios:

- Para que alcance el dinero , hay que idear nuevas formas de ingreso, como un pequeño negocio o cachuelos en los que pueden participar todos los miembros de la familia.

- Se puede sustituir los alimentos por otros más baratos y de igual calidad de nutrientes. No todo es pollo o arroz. Se puede cambiar por pescado (el bonito o jurel son más económicos).

- Comprar lo necesario e importante . Dejar para otras épocas lo gourmet.

- Haz un plan de compras de lo que realmente consumirás en la semana. De esa forma nada sobrará, ni lo echarás a la basura porque se venció.

- Utiliza ollas a presión que disminuyen el uso del gas doméstico, pues cocinan más rápido y consumen menos combustible.

- Incorpora a tus comidas las ensaladas . Son nutritivas y no necesitan cocción. Así ahorrarás más”. Qué buenos consejos de Gary. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR

Hijos y nuevos amores

El Chato Matta y la Miss

Pedro Castillo y los niños con cáncer