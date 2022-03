Alimentos caros

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su aguadito de pollo, saltado de brócoli con carne y papas fritas y, para tomar, limonada heladita. “María, la gente sigue preocupada por el alza de los precios de los alimentos. Junto al Mundial de Qatar es de lo único que se habla en el mercado, la calle, el transporte público y la casa. El kilo de pollo, el litro de aceite, el azúcar rubia y blanca, la carne y el huevo son algunos de los productos que aumentaron su precio, así como el pan. Al respecto, Antonio Castillo Carrera, decano del Colegio de Nutricionistas del Perú, detalló que la solución no es sustituir la canasta básica, ya que los peruanos están acostumbrados a consumir determinados productos que tienen proteínas (carnes rojas, pescado, pollo, huevos) que no pueden ser reemplazados. Sin embargo, brindó alternativas ante los elevados precios. Por ejemplo, se puede optar por reemplazar el pollo y la carne por el pescado de temporada, como el bonito, que es nutritivo y está a seis soles el kilo. Se puede consumir de dos a tres veces por semana.

A similar precio están la anchoveta y el jurel, que tienen un mayor contenido de ácidos grasos esenciales (omega 3) por ser pescados azules. El pescado incluso se puede comer en el desayuno, refrigerio escolar, almuerzo o cena, ya que su consumo contribuye a mejorar la calidad de la alimentación de los pobres. En el caso del azúcar, se puede reemplazar con miel, consumir refrescos a base de frutas de estación y no endulzar aprovechando su propia azúcar. También se puede emplear la stevia en hojas o en polvo. Por otro lado, debido al alza del aceite, su uso debe ser moderado. Lo ideal es preparar los alimentos a la plancha o en guisos, y evitar frituras que son dañinas para la salud. Podemos usar el aceite en spray para solo rociar y hacer los aderezos. En tal sentido, exhortó a la población a no usar manteca, grasa de pollo o aceite reutilizado. “Es un veneno para la salud de las personas, es grasa pura que obstruye las arterias”. Si se quiere sustituir el arroz y los fideos, se puede hacer quinua (altamente rendidora) o considerar el trigo, camote, papa, yuca, plátano, choclo y variedad de menestras, los cuales son alimentos que pueden agregarse a diversas preparaciones como segundos, sopas y ensaladas. Finalmente, recomendó a las familias optar por los alimentos, frutas y verduras de estación, pues su costo es menor”. Mi amigo Gary tiene razón y siempre da buenos consejos. Me voy, cuídense.

