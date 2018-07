La ambición por la plata fácil

El fotógrafo Gary trabajó el domingo desde tempranito y llegó con hambre al restaurante. Se pidió una sopa a la minuta y un seco de res con frejoles. Estaba con frío y se tomó una jarra de anís calientito.



“María, francamente da vergüenza ajena ver al que fue presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, llevado enmarrocado al penal de Ancón. Este señor no tiene perdón. La ambición por el dinero sucio malogró su vida y la de su familia. Su esposa, incluso, también va a ser investigada por la Justicia, ya que se sospecha que actuó como cómplice dentro de la telaraña mafiosa que dirigía el magistrado. Aquí solo una ‘perlita’.



Juez Walter Ríos: Compare, ya eres ah, (fiscal).

Juan Canahualpa : ‘Uuuta’, qué chévere, doctor.

Walter Ríos: Ya, más bien, ¿dónde te pueden ubicar en la tarde o mañana temprano?

Juan Canahualpa: (En el) Segundo Juzgado de Paz Letrado de Condevilla. Más bien dígame, doctor, ¿cuánto le debo?



Muchas personas sienten debilidad ante la idea errada de ganar ‘plata fácil’, sin demasiado esfuerzo y rápido. A otros, el poder los nubla y se vuelven bestias. Recibir ‘plata sucia’ te convierte en cómplice de los delitos. Este caso de la corrupción judicial debe servir para que los jóvenes reflexionen. Los expertos dan algunos consejos para llevar una vida alejada de los problemas:



- Antes de tomar una decisión sobre algún tema, detente a pensar en las posibles consecuencias.



- No pases tiempo con personas negativas. Aléjate de aquellos cuya conducta parece riesgosa. Relaciónate con gente inteligente, emprendedora y decente.



- No des demasiada importancia al dinero. Uno no es feliz por tener más. Recuerda que los verdaderamente ricos son los que necesitan menos para ser felices.



- No pierdas tiempo tratando de adquirir más de todo. Céntrate en la calidad de tus posesiones, en tus amigos y la familia. Valora lo que tienes y lucha por protegerlo.



- Estudia, actualiza tus conocimientos y trabaja duro para mejorar tu situación. Debes tener paciencia y no desesperarte por conseguirlo todo cuanto antes, pues podrías cometer errores.



- Trata de no mentir, respeta las leyes y a las personas. Sonríe hasta cuando no tengas ganas de hacerlo.



- Evita el error de culpar a los demás por tus tropiezos. Asume tu responsabilidad y trabaja para no cometer la misma equivocación. Ten presente que el fracaso no existe, solo la experiencia. Todo suma.



- No te obsesiones con el pasado ni el futuro. Concéntrate en el momento actual. Esto reducirá tus niveles de estrés y hará maravillas con tu salud mental”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.