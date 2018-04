El valor de la amistad

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó por su seco de cordero con frejoles de Chincha y una jarrita de chicha morada. “María, cuando hablo sobre la amistad siempre recuerdo una frase del filósofo inglés Francis Bacon: ‘Los amigos multiplican las alegrías y dividen las penas’. La amistad, que es considerada una de las relaciones interpersonales más importantes que puede tener el ser humano, es fundamental en el desarrollo de toda persona. Un amigo no solo es el que escucha y aconseja, sino también el que celebra nuestros éxitos y nos acompaña, se solidariza y nos alienta en nuestros fracasos. Tener amigos genera alegría y entusiasmo, pues la convivencia y la relación armónica con otros propicia que el cerebro segregue endorfinas, conocidas como las ‘hormonas de la felicidad’. También causa un sentido de pertenencia a un grupo, lo que aumenta el nivel de autoestima. Además, mejora la salud física y psicológica, pues las relaciones sociales pueden convertirse en la mejor medicina a nuestro alcance, ya que transmiten muchos efectos positivos en el organismo y disminuyen los impactos negativos. Contar con relaciones de amistad sanas nos permite, además, alejarnos del sentimiento de soledad. La amistad es una de las cosas más preciadas en la vida, por lo que es necesario saber conservarla. Aquí te dejo unos tips.



- Valorar a los amigos. Por sus riquezas internas y no por las externas. En una verdadera amistad no hay ningún tipo de interés de por medio. Se aconseja acordarse de sus cumpleaños u otras fechas especiales, para saludarlos.



- Aprender a escuchar. A muchas personas les gusta ser escuchadas, pero no escuchar. Así como nosotros tenemos muchas cosas que contar, nuestros amigos también tienen las suyas.

- Respetar. Este valor, que tiene que ver con la lealtad y la solidaridad, es indispensable, pues el respeto genera confianza y seguridad.



- Ser sinceros. Esto es, expresarse sin mentiras ni fingimientos. Este atributo está asociado a la veracidad y la sencillez.



- Mostrar solidaridad. Hay que apoyar a los amigos, especialmente en los tiempos difíciles. En ocasiones pasamos por momentos complicados y necesitamos que los amigos nos apoyen y escuchen para sentirnos mejor.



- Aceptar virtudes y defectos. Debemos de apreciarlos y aceptarlos. Si podemos ayudarlos a entender mejor las cosas, hacerlo con sinceridad”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.