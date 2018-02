El amor propio y las frases de grandes personajes que reflexionaron sobre el respeto a sí mismo

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un olluquito con carne de res, arrocito blanco y un huevo frito montado. También se pidió una tacita de anís para la buena digestión.



“ María, mucho se ha hablado y escrito sobre el amor de pareja, de los enamorados, novios, esposos y hasta de las relaciones prohibidas. El tema es muy importante, pues los sentimientos hacia una persona en especial son saludables para los seres humanos. En general, siempre concebimos el amor como una manifestación de afecto hacia otra persona y, en el proceso, nos olvidamos del amor propio, que es el primer gran sentimiento que debemos tener.



El amor propio, incluso, es el motor de esa lucha por superarnos día a día, vencer obstáculos y lograr nuestras metas y objetivos. Amor propio no es otra cosa que autoestima, la forma en que nos vemos, lo que pensamos de nosotros. Lo que sentimos y cómo nos tratamos a nosotros mismos. Es querernos, aceptarnos y valorarnos tal como somos, con nuestras virtudes y también con nuestros defectos. Para aumentar la autoestima hay que conectarnos con nuestro interior; dejar de tener pensamientos negativos con nosotros mismos; ponernos objetivos sin albergar ansias por la perfección; considerar los errores y dificultades como aprendizaje; identificar lo que podemos cambiar y lo que no, y fijarnos metas. Hay muchos tips sobre el amor propio, pero esta vez te dejaré algunas frases de grandes personajes que pensaron en este tema.

* “Los demás solo aman y respetan a los que se aman a sí mismos”. (Paulo Coelho)

* “La peor soledad es no sentirse cómodo contigo mismo”. (Mark Twain)

* “Si tienes la capacidad de amar, ámate a ti mismo primero”. (Charles Bukowski)

* “Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida”. (Víctor Hugo)

* “El único amor consecuente, fiel, comprensivo, que todo lo perdona, que nunca nos defrauda, y que nos acompaña hasta la muerte es el amor propio”. (Oscar Wilde)

* “Me regocijo en mí mismo”. (Jean-Jacques Rousseau)

* “Aprende a amarte a ti mismo y aprenderás a amar”. (Miguel Ángel Cornejo)

* “Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos”. (Benjamín Franklin)



