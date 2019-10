Amores peligrosos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una causita rellena con palta y un estofado de pollo parte pierna con papita amarilla. Después se tomó una jarrita de menta con hierbaluisa para la buena digestión.



“María, realmente es histórica la sentencia que condena a cadena perpetua al ciudadano venezolano Jean Piero Castro, quien la madrugada del 28 de noviembre del año pasado degolló a una madre de familia solo porque ella se negó a volver a su lado. Pobre mujer, nadie merece acabar así su vida y lo triste del caso es que el feminicida la asesinó ¡¡delante de sus pequeños hijos!!



Según la policía, el menor de 7 añitos intentó defender a su mamá, pero el extranjero lo apartó con tremenda fuerza y atacó sin piedad a Andrea Rivera. ¿Se imagen el trauma que ya marcó de por vida a esa criatura? Algunos cobardes justifican las agresiones a mujeres casi siempre acusando a su víctima de infidelidad. ¡Si te engañaron, aléjate, termina con ella, pero no la toques!



Creo que la familia, es decir, padres, hermanos, primos, tíos y hasta amistades, deben ser el primer escudo de toda mujer contra los abusadores. Todo se inicia en casa. Los padres debemos enseñar a los hijos a respetar y ser respetados.



- Los varoncitos deben entender desde pequeños que a las mujeres no se les toca ni con un dedo.



- A las niñas hay que enseñarles que nadie tiene el derecho ni siquiera de hablarles de mala forma o de gritarles. Mucho menos, de tocarlas.



- Educar con el ejemplo. Los padres deben respetarse y quererse, preocuparse el uno por el otro, para que sus hijos los vean y busquen tener una relación igual.



- Si en un hogar, uno de los padres -o ambos- grita, insulta, ofende y hasta golpea, los chicos crecerán creyendo que es normal. De adultos, las hijas aceptarán que su pareja les haga lo mismo y los varones buscarán replicarlo.



- El noviazgo es necesario y bonito. Importante para conocer más a la pareja, a su familia, identificar diferencias. Habrá desacuerdos, pero es vital compartir valores.



- Que el miedo o la vergüenza no impida acabar una relación tóxica y denunciar si hay maltrato”. Gary tiene razón, se debe combinar corazón y razón para que todo funcione con respeto y verdadero amor. Me voy, cuídense.