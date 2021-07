Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un rico guiso de carne con papitas, una porción de arroz blanco y rocotito molido. Para calmar la sed, se pidió una jarra con agua de manzanilla tibiecita.

“María, ayer te comentaba sobre la cobarde agresión del cantante John Kelvin a la madre de sus hijos, un hecho imperdonable. Es triste conocer algunos detalles en televisión y es evidente que se trataba de una relación muy tóxica, donde el hombre abusaba y manipulaba a la mujer. No solo eso, las declaraciones que ambos han dado a la policía y fiscalía demuestran que esto venía de mucho tiempo atrás. Ya la había violentado antes, tanto física como psicológicamente. Reitero que me dan pena los niños porque se verán afectados y quedarán con traumas por el resto de sus vidas. Necesitan la ayuda de especialistas. Pero estos casos les pasan a muchas mujeres que viven sus dramas a solas y nadie se entera porque no hay un artista de por medio.

Hay que tener en cuenta detalles muy importantes. Los amores verdaderos jamás harán daño. A continuación, quiero compartir contigo tips que dan los expertos para identificar a potenciales agresores de mujeres:

No respetan las opiniones, actitudes o comportamientos de los demás. Son personas llenas de prejuicios y difícilmente pueden conciliar opiniones que les resulten contradictorias a sus ideas. Cuando algo no les gusta, reaccionan de forma agresiva.

Son como camaleones, ya que durante la etapa inicial de una relación no se muestran intolerantes. Por el contrario, son personas que pueden llegar a ser encantadoras.

Polarizan las situaciones y difícilmente aceptan puntos intermedios. Asimismo, se burlan de creencias, ideologías y las opiniones de otros.

Poco empáticos. Tienen gran dificultad para ponerse en los zapatos de otros, para entender emociones y el sufirimiento ajenos. Solo quieren satisfacer sus deseos, el resto poco les interesa.

Son personas celosas y controladoras que utilizan el doble sentido para verbalizar su disgusto, usan mentiras e historias difícilmente creíbles.

En las ‘relaciones tóxicas’ es común pasar de los momentos maravillosos a los momentos más terribles en cuestión de minutos. Una persona con rasgos psicopáticos es capaz de ser seductora y, al instante, comportarse como una bestia. Que el miedo o la vergüenza no impidan acabar una relación tóxica y denunciar si hay maltrato”.

Gary tiene razón. Me voy, cuídense.