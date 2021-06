Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sabroso picante de carne con arrocito blanco y rocotito molido. Para calmar la sed se pidió una jarrita con agua de cocona fresquecita. “María, ayer te comentaba el caso del feminicida César La Barrera, alias ‘La Roca’, quien cometió un atroz doble crimen que debe ser juzgado con la mayor severidad por las autoridades judiciales. Pero más allá del castigo que debe recibir, es un buen momento de preguntarnos si tenemos al lado un potencial criminal. Hay gestos y actitudes que nos permitirán saber si estamos en peligro. Me cuentan que la familia de la asesinada Jenny Rojas le había advertido que el llamado ‘Monstruo de Tarapoto’ no era un buen hombre. Generaba sospechas, pues no era el empresario exitoso que tenía muchos ‘contactos’, sino un vividor que incluso miraba a su pequeña hija. Es importante estar alertas. Las mujeres tienen intuición y, ante un eventual peligro, deben pedir ayuda a sus familiares más cercanos. Algunos consejos para evitar relaciones tóxicas y peligrosas:

Crimen conmocionó a todo Tarapoto. (Foto: Giancarlo Ávila)