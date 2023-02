Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un sudado de corvina dorada con su arrocito blanco en plato aparte, camotito morado y, para tomar, juguito de maracuyá heladito. “María, ¿qué sucede en algunos hombres casados que pese a ser felices en sus hogares y tener una buena mujer al lado sacan los pies del plato? En las últimas semanas se ha hablado de las presuntas infidelidades de Roberto ‘El Chorri’ Palacios y el arquero de Alianza Lima, Ángelo Campos.

En el caso del exjugador de Cristal y la selección, no se puede entender, pues ya es un hombre viejo, que incluso ha sido ampayado otras veces y no está para ir echando maicito a las chicas como si fuera un joven de 20 años. Encima, hace poco nomás se ha vuelto a casar con una mexicana, quien ha tenido que enterarse por la prensa de que su esposo se seguía viendo una mujer a escondidas.

Por eso yo siempre aconsejo a los jóvenes que no se casen tan pronto. Primero tienen que vivir la vida, viajar, ir a todas las fiestas que puedan, enamorarse y divertirse sanamente. Todo esto para que cuando se casen no les piquen los pies para tonear o salir, pues ya lo vivieron y en demasía. La decisión de casarse no debe ser como irse de vacaciones.

Tiene que pensarse mucho, pues nuestra vida va a dar un giro muy importante. Para empezar, se pierde un poco la libertad. Uno ya no puede salir como antes y si lo hace debe ser con la esposa. También están las responsabilidades, como mantener la casa o velar por los hijos. Muchos viejos que ahora ‘trampean’ es porque de chibolos no han tenido mucho de esa vida. Por eso es que caen tan fácilmente en las garras de ‘la otra’.

Por eso, si estás casado sigue estos consejos para que no sufras:

Debes de tener mucha comunicación con tu pareja. En todos los ámbitos, el social, sexual y laboral.

Procura salir a toda reunión social de la mano de tu esposa. De esa manera evitas las tentaciones. La calle está llena de tentaciones y a veces los hombres débiles caen.

Con un simple ‘no’ te puedes ahorrar problemas en el hogar, escándalos y hasta divorcios costosos. Debes pensar mucho antes de cruzar la línea.

Algunos hombres tienen una falta de autoestima que explicaría la búsqueda de reafirmación de sí mismos a través de seducir a las mujeres.

Erróneamente se cree que se tiene más aceptación social mientras más mujeriego seas.

Muchos hombres creen estar aburridos en casa y por eso buscan aventuras en la calle. Dicen que quieren nuevas sensaciones, cuando eso lo puedes tener en casa, pero siempre planificando con la esposa.

Una mentira trae otra y otra. Es difícil tapar una infidelidad. Al final la verdad siempre aflora. Piensa en eso antes de echar por la borda tu hogar”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

