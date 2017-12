Año Nuevo: Gary nos da estos consejos para comenzar bien este 2018

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un arroz con mariscos, rocotito y una jarra de chicha morada fresquecita. “María, mañana domingo es el último día del 2017. Se acaba el año y la gente ya se prepara para recibir el 2018 con fiesta. Las reuniones durarán hasta el amanecer y muchos seguirán varias horas más. Lo malo es que en estas celebraciones se bebe alcohol en exceso y eso sí es un peligro, aunque no se cometa la locura de manejar un vehículo en estado de ebriedad. Varias tragedias ocurren en fechas como esta. Por eso, algunos consejitos sencillos y bastante útiles para comenzar el nuevo año contentos y sin problemas.



- No tomar demasiado alcohol. Es la primera recomendación. No hace falta emborracharse para pasar momentos agradables. El licor altera los sentidos, vuelve agresivas a muchas personas, impide tener buen control de los actos y de los impulsos, además de volvernos vulnerables. Y, como si fuera poco, el día siguiente es insoportable por la resaca.



- Ten presente que el 31 de diciembre de cada año suceden más accidentes, actos violentos y todo tipo de tragedias por la bebida.



- Celebra hasta una hora prudencial. No te excedas en los festejos, así amanecerás en buen estado y podrás aprovechar el primer día del año al lado de los tuyos.



- Evita comer demasiado. Sobre todo comidas pesadas con abundantes carbohidratos y grasas. Las indigestiones y el malestar general son bastante comunes en Año Nuevo.



- Si vas a salir a celebrar, elige el lugar con cuidado. Evita los locales con demasiadas personas, así como los que no tienen rutas de escape, extintores y otros. No vayas a sitios de dudosa reputación.



- Asegura bien tu casa. Si tienes intención de pasarlo afuera, cierra bien puertas y ventanas. También desconecta las lucecitas y todos los aparatos eléctricos.



- Elimina de tu techo materiales inflamables, pues muchos incendios se producen por bengalas que caen en las azoteas.



- Evita reventar cohetones y, si tienes hijos, no se los compres. En todo caso, si te gustan, deben ser manipulados por un adulto que tenga experiencia. Los niños no deben emplearlos, a menos que sean las luces de bengala y similares, y siempre bajo la supervisión de un adulto responsable. Sería penoso recibir el 2018 en un hospital.



- Si te vas de campamento o viajas a algún lugar con tu vehículo, revisa antes los frenos, dirección, luces, llantas, gasolina y otros. ¡Elige un lugar seguro para quedarte!



- Trata de pasar esta fecha tan especial con las personas que amas y que te aman. Dales amor y disfruta de su valiosa compañía”.



Gary tiene razón. Me voy, cuídense.