Año Nuevo: Pasos para alcanzar las metas en el  2018 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, recibió el Año Nuevo trabajando duro y parejo. Recorrió varios locales del sur de la capital, solo durmió un par de horas y se levantó con hambre. Para componer el cuerpo llegó al restaurante y se pidió un humeante caldo de gallina con presa grande, dos huevitos duros, papita amarilla, limón y rocotito molido. “María, empezamos un nuevo año y hay que verlo como la oportunidad de concretar nuestras metas y emprender nuevos proyectos. Para iniciarlo con buen pie tenemos que mantener el espíritu positivo, sin perder de vista nuestros objetivos y ponerle muchas ganas. El peruano es emprendedor y muestra de ello es su gran capacidad de generarse fuentes de trabajo para satisfacer sus necesidades y las de su familia. El 2017 fue un año de mucho ‘ruido político’ y eso no ayuda a crecer económicamente. La gran mayoría de ciudadanos solo desea trabajar en paz y que la policía los proteja de los malditos delincuentes. Pero lo importante es mentalizarse y clarificar nuestras metas. Aquí, brindo algunos tips que dan los expertos:



* En su trabajo o negocio, marque la diferencia, muestre algo nuevo.



* Fortalezas. Aproveche las ventajas en experiencia, conocimientos, habilidades, recursos o contactos.



* Empezar por algo pequeño y apuntar a crecer. Busque dominar su campo y de a pocos siga desarrollándose.



* Con gusto y con ganas. Trabajar con entusiasmo da energías necesarias y le hará sentirse bien con lo que hace.



* Pisar tierra. Que el optimismo no lo distraiga de las acciones. Habrá problemas y dificultades que afrontar.



* Planificar. Siempre es positivo. Ayuda a hacer el presupuesto y a analizar para tomar mejores decisiones.



* Capacitarse y ver el mercado. Hay que seguir aprendiendo y analizar la aparición de riesgos y oportunidades.



* Siga adelante. No tema a los errores, son parte del éxito.



* Ahorrar. Detecte gastos innecesarios.



* No todo es trabajo y dinero. En la vida debe haber tiempo y espacio para compartir con la familia, para hacer algo que le guste o distraiga y para servir a los demás.



* Hay que saber escuchar. A nuestro alrededor siempre tenemos a personas con más experiencia, por eso, siempre es bueno escucharlas y tomarlas de ejemplo para lo bueno”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.