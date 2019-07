Aprendamos a respetar 

Mi amigo Gary llegó al restaurante por un rico cebiche de entrada, un contundente arroz con pollo y una jarra de agüita de cebada.



“María, ahora que hay redes sociales hasta en los hogares, ya casi nadie conversa. Los hijos y hasta los padres están con el celular, chateando, indiferentes a lo que pasa a su alrededor. Ayer alguien bromeaba con que ‘gracias a la caída de las redes, algunas familias conversaron a la hora del almuerzo’. Da risa, pero es así. La tecnología es valiosa e importante, pero hay que saber usarla para que no aleje a las familias y cause desunión. Hay muchos temas de los que podemos hablar con nuestros hijos, como la importancia del respeto.



Por ejemplo, en las redes sociales abundan las burlas en memes, mensajes y videos armados que hasta se hacen virales. Se mofan hasta de niños y personas delicadas de salud, mostrando una total falta de respeto.



Uno de los últimos casos ocurrió a raíz de la Copa América, luego de que Luis Suárez fallara el penal ante Perú. Se mofaban de sus dientes, de su lamento tras la eliminación de Uruguay. Olvidaron de que ese hombre del que se reían donó 50 mil dólares a los damnificados por los huaicos en Perú en el 2017. Olvidaron que los uruguayos nunca pifian nuestro himno en sus tierras y sus hinchas cantan ‘el pisco es peruano’. Pero no solo los uruguayos, todos merecemos respeto.



En la humanidad, ese valor debe ser uno de los principales para vivir en armonía. El respeto, como la honestidad y la responsabilidad, es uno de los valores fundamentales para hacer posibles las relaciones de convivencia y comunicación entre las personas. Esa es una condición indispensable para el surgimiento de la confianza. Por eso, los padres tenemos que aprender a inculcar el respeto a nuestros hijos. Aquí te dejo algunos tips.



*Enseña con acciones. Los niños aprenden viendo a los adultos y hacen todo lo que ven, actuemos bien para que ellos puedan imitarlo y que lo bueno sea habitual.



*No decir groserías delante de pequeños. Ellos también repiten nuestras palabras, modo de hablar y expresiones. Mantengamos un buen comportamiento siempre, más aún delante de los niños.



*Poner reglas en casa. Estas deben ser los valores y la armonía que debe reinar el hogar. Además del respeto, debemos inculcar el amor, tolerancia y honestidad, entre otros.



*Primero escuchar. Antes de realizar una acción, primero debemos analizar lo que sucede y escuchar a las personas”. Tiene mucha razón mi amigo Gary, el respeto es uno de los valores más importantes.



Me voy, cuídense.