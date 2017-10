¡Aprende a valorarte!

Mi amigo Gary llegó por su pollo al horno, ensaladita a la rusa con mayonesa y su jarra de emoliente. “María, el punto de partida para el desarrollo personal y el éxito en la vida es sentirse bien con uno mismo. En ello es muy importante la autoestima, que en psicología se define como la forma de valorarnos, creer que uno es digno de felicidad y respeto. La autoestima influye en el pensamiento, emociones, deseos, metas y la felicidad. La persona que se valora a sí misma encuentra un sentido de dirección y control en su vida y encara los problemas y dificultades con capacidad para resolverlos con facilidad. Pero ser optimista no se trata de negar las ‘cosas negativas’, pues lo más sensato es asumir que la vida nos va a dar golpes, que vamos a encontrar piedras en el camino y pasaremos por momentos difíciles. De las derrotas también se aprende, ya que nos empujan a corregir errores y superarnos. Si damos un paso hacia atrás, el asunto es dar dos hacia adelante. La felicidad es más que un estado mental, es una actitud frente a la vida y a nuestras propias circunstancias. Por ello, hay que entender que somos responsables de nuestro propio cambio y que debemos mantener una actitud activa y no pasiva. Aquí te dejo seis claves de Tal Ben-Shahar, profesor de la Universidad de Harvard.



- Perdónate tus fracasos. Es imposible tratar de vivir sin emociones negativas, ya que forman parte de la vida. Son tan naturales como la alegría, la felicidad y el bienestar. Acéptalos y aprende de ellos.



- No peques de autosuficiente. Las cosas grandes y pequeñas tienen su valor. No creas que lo simple, lo sencillo, viene por sí solo.



- Haz deporte. No necesariamente ir al gimnasio o correr 10 kilómetros diarios. Basta con practicar un ejercicio suave, como caminar a paso rápido durante 30 minutos al día.



- Simplifica las cosas. Identifica qué es lo verdaderamente importante y concéntrate en ello. Es mejor centrarse en algo y no intentarlo todo a la vez. No solo en el trabajo, sino también en el área personal y tiempo de ocio.



- Aprende a meditar. Contribuye a afrontar mejor los baches de la vida, superar las crisis con mayor fortaleza interior y ser más nosotros mismos bajo cualquier circunstancia.



- Si caes, levántate. En psicología se le llama resiliencia y es la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente”.



Mi amigo Gary tiene razón, qué buenos consejos. Me voy, cuídense.