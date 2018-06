¡Cuidado con el 'arrastre'!

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomito al jugo con cebolla crocantita, papas amarillas fritas, arroz graneado y una manzanilla caliente. “María, desde hace un tiempo los rateros más cobardes y malditos han comenzado a emplear una modalidad llamada el ‘arrastre’, que viene dejando muertos y heridos graves. Casi siempre eligen como víctimas a mujeres y estudiantes muy jóvenes, a quienes atacan sin dar la cara desde el interior de un vehículo, que puede ser una moto, auto o mototaxi, con el que llegan a arrastrarlos hasta una cuadra o más, provocándoles serias lesiones e incluso la muerte. Todo para robar una cartera en la que puede haber algunos soles, un celular o una mochila solo con cuadernos. La última víctima es una humilde madre de familia que realizó una ‘chuletada’ con la que recaudó 500 soles para los víveres de su familia, en Villa El Salvador. Cuando llegó al mercado para comprar, los rateros le quitaron su dinero, la arrastraron con el mototaxi y le pasaron por encima este vehículo. De milagro no murió, pero resultó con una fisura en un pie, hematomas y excoriaciones.

En abril, la joven Miriam Belisario, de 22 años, quien también fue atacada con esta modalidad, sufrió graves lesiones en la cabeza que necesitaron 38 puntos de sutura. Lo más indignante es que los delincuentes fueron identificados, pero no se detuvo a nadie. Lamentablemente, quien no tuvo tanta suerte fue Daysi Vega Bautista, de 21 años, una universitaria que fue arrastrada varias cuadras desde un auto cuyos ocupantes le jalaban su bolso. Le hicieron tanto daño que perdió la vida. Esta joven, que durante el fenómeno de El Niño Costero ayudaba a los damnificados, tampoco ha encontrado justicia. Las autoridades municipales, regionales y el Gobierno central deben poner cuanto antes más vigilancia y cámaras de seguridad en sitios públicos. Los congresistas, que emplean el Parlamento para sus venganzas personales, deben mejorar las leyes en tal sentido que quienes usen un vehículo motorizado para robar, así no causen lesiones, sean juzgados de la misma forma que un asaltante con arma de fuego. Mientras tanto, hay que seguir los consejos de los expertos:

- Si lleva mochila, no se la ponga en la espalda o pecho con las dos asas. Llévela en la mano, pues así podrá soltarla rápido si intentan robársela. Recuerde que lo material no importa nada frente a su vida.



- Si cree que un vehículo lo sigue, diríjase a un lugar donde haya gente. Evite las calles solitarias y oscuras.



- No converse por celular en la vía pública. Si lo hace, esté alerta. Procure no caminar por el borde de la vereda, cerca de la pista.



- Cuando salga y llegue a casa, que lo acompañen dos o más personas”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.