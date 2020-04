Arriba ese ánimo

Mi amigo, el fotógrafo Gary, sigue comunicándose conmigo vía WhatsApp. Él, junto a los hombres y mujeres de prensa del diario Trome, sigue recorriendo las calles en estos tiempos difíciles para obtener información veraz y objetiva.

“María, ya pasamos los primeros 15 días de aislamiento e inmovilización social obligatoria decretados por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus. Esta cuarentena debería de finalizar el 12 de abril, día que es ‘domingo de resurrección’. Por ahora, hay que seguir al pie de la letra las recomendaciones que no dan, como no salir de casa. Sin embargo, estar en el hogar tantas horas al día también genera cierto tipo de estrés. Escucho a mucha gente decir ‘me aburro entre cuatro paredes’. A ellos les digo que tengan un poco más de paciencia, pues de esto vamos salir, pero todos debemos poner nuestro ‘granito de arena’. Según expertos, el estar aislado en la vivienda puede ocasionar confusión, enfado, frustración y hasta despertar ciertos miedos. Todo esto hay desterrarlo y no caer en el pesimismo. En lugar de estresarnos, saquemos provecho a la situación. Hay que respirar profundamente y podemos seguir estos consejos para llevar una vida mejor en estos tiempos de cuarentena:

Haz aquellas cosas que por falta de tiempo tienes descuidadas: lectura, ver series en cualquiera de las plataformas o películas.

Aprovecha la comunicación virtual con familia y amigos. Pero no abuses, ya que podrías saturar las redes (internet) y otros necesitan utilizarlas.

Pon en orden tu casa, ya así estarás en actividad y alejarás males emocionales.

Mantén una actitud optimista. Piensa que acatando las medidas obligatorias ayudarás a mantener a las personas a salvo.

Como todo no es ver televisión, escuchar radio o estar conectado al ciberespacio, busca distraerte en familia con juegos de mesa. Hasta una diversión tan simple como el ludo o las cartas disipan las tensiones y nos unen más a los seres queridos.

Si están distanciados como familia, es una buena oportunidad para conversar y saber un poco más el uno del otro. Eso sí, siempre respetando los espacios.

María, insisto, ya dependerá de nosotros mismos salir airosos de todo esto. Debemos tratar de hacer una vida normal dentro de lo posible, que la ansiedad o los pensamientos negativos no nos ‘coman el cerebro’. Los peruanos somos fuertes y solidarios”. Pucha, una vez más mi amigo Gary habla con la verdad. No debemos estresarnos en casa. Debemos actuar con inteligencia. Me voy, cuídense.