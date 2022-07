Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su sopita calientita con papita, verdura y fideo canuto. También por un seco de pollo con yuca y, para tomar, cebadita tibia. “María, vengo sorprendido por el reciente intento del Gobierno de meter las uñas en la Derrama Magisterial, una institución de seguridad social privada que pertenece a los maestros y con un patrimonio de 3 mil millones de soles. El presidente actúa en pared con el Fenate Perú, el sindicato de docentes paralelo al Sutep y que tiene vinculaciones con el Movadef, el organismo de fachada de Sendero Luminoso. Esto es grave, por donde se le vea. Especialmente ahora que se ha descubierto que la misma familia presidencial está metida en actos de corrupción: los sobrinos, la cuñada y el mismo mandatario, según sindicación del empresario Zamir Villaverde. Tanta es la angurria, que ayer el mismo ministro de Educación, Rosendo Serna, perdió los papeles y acusó a los periodistas de una radio de ‘desvirtuar’ la opinión pública respecto al decreto supremo, emitido el último viernes, que establece la modificación del consejo directivo de la Derrama Magisterial. Según Serna, la medida busca ‘democratizar’ esa institución. Eso no se lo cree nadie. Con 3 mil millones de soles de patrimonio, la Fenate se frota las manos para ver qué hacer. Y la familia presidencial también.

Que yo sepa, hasta el momento la Derrama se ha desempeñado de forma profesional y no hay escándalos que salpiquen su gestión. Por eso, llama mucho la atención de por qué ahora Pedro Castillo quiere poner las garras sobre esa institución. Al mismo estilo de la mafia, el Gobierno está copando de a pocos organismos importantes, como el sector Inteligencia, las prefecturas, las gobernaciones y otras. No sería una locura pensar que en cualquier momento quiera echar mano de los fondos de las AFP, so pretexto de proteger el patrimonio de millones de trabajadores peruanos. Hace algunos años, por ejemplo, en Argentina, el expresidente Fernando de la Rúa hizo el llamado ‘corralito’, es decir, se apropió del ahorro de millones de argentinos, que no podían disponer libremente de su dinero. Esto provocó tales protestas, que el mandatario tuvo que renunciar y huir del país. No hay que llegar a eso. Se calcula que las Administradoras de Fondos de Pensiones manejan unos 160 mil millones de soles, invertidos en una serie de negocios, así como en activos. ¿Se imaginan a los chotanos, el entorno del presidente de la República, teniendo acceso a esa cantidad de dinero? Por eso no debemos permitir lo de la Derrama Magisterial, pues la plata de los profesores corre peligro. Encima hay este tufo de la cercanía de Sendero Luminoso con ese sindicato. El Congreso tiene que poner orden y ajustar al Ejecutivo. Hay que hacerlos corregir el rumbo. Mantenernos solo como espectadores no conviene”. Asu. Gary tiene razón. Hay mucha sospecha. Me voy, cuídense.

