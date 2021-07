Mi amigo, el periodista Barney, llegó al restaurante por sus tallarines rojos parte pierna y su papa a la huancaína con su huevo duro, aceituna y su jarrita de chicha morada al tiempo. “María, llegué temprano a la redacción y me encontré con el legendario periodista de policiales ‘El Sonámbulo’. Estaba con su infaltable cigarrillo en la boca.

‘Gary, la inseguridad en todo el país está desbordada, pero sobre todo en Lima se ha generalizado y uno ya no está seguro ni en una calle de San Isidro o Miraflores, por culpa de los lacras, ‘raqueteros’ y ‘marcas’. Pero el sicariato se ha extendido tanto que los gatilleros no tienen ya ningún remordimiento en asesinar sin compasión a madres de familia.

El 2 de julio en el mercado La Cachina de San Juan de Lurigancho, a plena luz del día, un pistolero de 21 años asesinó de cuatro balazos en el pecho y la cabeza a la comerciante de ropa Abigail Rojas Aldave ¡delante de su hijita de tres años! El asesino quiso escapar, pero un comerciante le metió cabe y fue atrapado por los colegas de la atacada. Lo indignante fue su confesión, al reconocer su crimen. ‘Me ofrecieron 1200 soles, pero solo me adelantaron 450’. El autor intelectual habría sido un reo del penal de Lurigancho, ‘Brandon’, quien habría sido pareja de la infortunada mujer.

El domingo, en Ancón, dos madres de familia que se dedicaban a la venta de comida fueron acribilladas por dos sicarios que les solicitaron menús, las siguieron hasta la cocina y las acribillaron matándolas en el acto. Este crimen, según los ‘tigres’ de homicidios, habría sido una venganza de un traficante de terrenos al que las mujeres se le habrían enfrentado porque el mafioso quería agarrarse lotes de la asociación de vivienda Villa Esperanza, para subastarlos a empresarios, en perjuicio de los legítimos pobladores.

Impedir ese ‘negocio’ les costó la vida. Uno llega a cubrir estos execrables delitos y se pregunta ¿qué está pasando en el país, para que estas lacras por billetes sucios corten la vida a madres de familia trabajadoras, por celos o porque les malograron sus sucios negocios?

Lo que me da que pensar es que la ministra de la Mujer no sale al frente a emplazar a las autoridades policiales a que capturen a los culpables y dé un mensaje a la ciudadanía. O siquiera asista a los velorios. Pienso que cualquier agresión a cualquier ciudadano es condenable. Lo que me extraña es que ninguna autoridad femenina salga a exigir justicia por estas tres víctimas, que son gente humilde y viven en asentamientos humanos de Ancón o San Juan de Lurigancho’”. Pucha, el señor Sonámbulo tiene razón, estos crímenes a estas pobladoras no pueden quedar impunes. Me voy indignada, cuídense.

