Algunos consejos para cuidar nuestras vidas

Mi amigo Gary llegó al restaurante por sus chuletas de chancho doradas con finas hierbas, ensaladita de lechuga y su jarra de emoliente tibiecito. “María, los periodistas siempre buscamos ser los primeros en conocer un hecho noticioso. Tener una primicia es una enorme satisfacción. Pero hay casos en los cuales, en vez de alegría, sentimos una profunda tristeza. Se trata de los asesinatos de inocentes, de esas víctimas de salvajes que cometen los crímenes más espeluznantes. Como la madre de familia y su hijita de seis años que fueron asesinadas y enterradas en un pueblito del norte chico de Lima. El ‘Monstruo de Huaura’ resultó ser la pareja de la primera y padre de la pequeña. Increíble, pero cierto. Otro caso es el de la ‘Princesita de Marañón’, la cantante folclórica que fue estrangulada y su cadáver, introducido en una maleta, abandonado en los arenales de la Variante de Pasamayo. Por más que se hagan campañas contra los feminicidios, que se aumenten las penas y se demuestre que no hay crimen perfecto, estos asesinatos no paran.



La principal causa son los celos enfermizos, pero también se han dado casos en que el asesino cometió el crimen por codicia, para quedarse con los bienes de la víctima. O al buscar escapar de triángulos amorosos que ellos mismos armaron sin medir las consecuencias, como en el caso del ‘Monstruo de Huaura’. Las chicas deben pensar bien antes de involucrarse sentimentalmente con un hombre. Aquí te dejo unos consejos.



* La primera regla a seguir es la protección de la propia vida, la integridad física y seguridad de la víctima y de los demás miembros de la familia.



* Ante el peligro, se puede recurrir primero a los familiares, amigos y vecinos. La violencia contra la mujer también puede ser denunciada por un testigo.



* Si es necesario, pide apoyo o asesoría profesional en las municipalidades, la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer. Hay diversos programas de ayuda.



* Los casos de agresión física o psicológica se pueden denunciar no solo en la Comisaría de la Mujer, sino también en cualquier puesto policial.



* Pensar bien y analizar a la persona con la que se pretende iniciar una relación sentimental. Ahora se puede verificar hasta las redes sociales para conocer rasgos de la personalidad de alguien.



* Para solicitar ayuda se puede marcar, desde cualquier celular o teléfono fijo, a la línea 100 (llamada gratuita), a cualquier hora del día. Allí ofrecen apoyo emocional, orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual”. Tiene razón, mi amigo Gary. Me voy, cuídense.

Detienen a sospechosos del asesinato de la esposa de funcionario del Callao