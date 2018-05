Asesinos de mujeres

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un tiradito al ají amarillo, un chaufa de mariscos y para la sed, una chicha morada fresquecita. “María, parece que en nuestro país los casos de feminicidio ocurren todos los días. Es terrible la forma en que las mujeres son baleadas, acuchilladas, masacradas a golpes y hasta quemadas vivas por miserables que dicen amarlas. La gente exige penas más duras para estas bestias, pero el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha señalado que eso no acabará con el maltrato. Afirma, con razón, que el problema debe ser tratado de manera integral. Es un tema cultural, de educación. Hay que acabar con el machismo. La realidad es que las mujeres que caminan solas están más expuestas a ser golpeadas o violadas. Un ejemplo es Eyvi Ágreda, quien viajaba sola en un bus cuando Carlos Hualpa, quien la acosaba, la roció con gasolina y le prendió fuego, quemando además a otras personas. Ese tipo fue rechazado por la joven cuando le pidió que sea su pareja. No soportó la negativa y comenzó a maquinar su venganza. Machismo puro en este caso. El hombre sí puede decirle no a una mujer, abandonarla y hasta cambiarla por otra, pero ella está prohibida de hacerlo. Este sujeto, como tantísimos otros, cree que el hombre es superior a la mujer, que ella está para servirlo, que es de su propiedad y, por tanto, se siente con el derecho de humillarla, insultarla y golpearla si no hace lo que él quiere. Si la mujer persiste en decirle no, entonces el machista pierde el control, ataca y hasta puede llegar a matar Algunos consejos para identificar a un machista, del que debes alejarte cuanto antes:

* Cree que solo lo necesitas a él para ser feliz y entonces se siente poderoso.

* Te insulta o menosprecia. Te dice ‘tonta, ‘bruta’ y otros calificativos que no debes tolerar.

* No le gusta que vayas a fiestas o salgas con amistades.

* Te subestima. Nada de lo que haces está bien para él, no te cree capaz.

* No soporta que tengas amigos hombres. Te hace escenas de celos sin razón. Tiene necesidad de ti todo el tiempo.

* Te impone tareas que tú no quieres hacer. Piensa que las mujeres están obligadas a hacer todos los quehaceres de la casa y a ocuparse de los hijos.

* Te acusa de infiel porque demoraste en contestarle el teléfono. Los celos y la inseguridad lo distinguen.

* Toma decisiones él solo , sin consultarte o sin tomar en cuenta tu opinión o deseos.

* Te dice qué ropa debes usar. Una cosa es una opinión, pero otra que te exija que te quites una prenda para ponerte otra”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

