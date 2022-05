Asustan a Pancholón

El Chato Matta llegó al restaurante por un sabroso cordero al palo bañado en cerveza, papas doraditas, ensalada fresca y ajicito molido. “María, el gran Pancholón me mandó un mensaje de audio. ‘Chatito -me dijo-, deja todo y vente volando, cuídate de los sapos rabiosos, envidiosos y ‘mala leche’. Deja tu carro, vamos a tomarnos un Cartavio X0 en las rocas y comernos unas alitas al limón. No le avises a nadie, es círculo cerrado. Ven rápido...’.

Fui y encontré a Pancho abrazado a su venezolana, una guapa rubia de Carabobo que le daba besitos en la orejita y sobaba su pancita. ‘Chato, los años pasan volando, la vida me sonríe, me llaman de todos lados para mis servicios de abogado, tengo un camionetón del año, dólares en mi billetera y bebitas que se acurrucan en este pechito.

Lo bueno es que estoy soltero y si me ampayan con una chica de la farándula, normal, no voy a perder como el ‘Chino’ y ‘Del hostal’. Tú sabes que he tenido muchas mujeres y estoy en el top ten de los grandes. Mi horóscopo de la doctora Pochita dice que este año me irá bien en el amor, pero las loquitas me persiguen y la próstata ya me está fallando. La verdad es que cada cierto tiempo me topo con alguna mujer que tiene una pelea de gatos en la cabeza”.

“La loca Cinthya me acosaba al punto de que tuve que pedir garantías para mi vida. Me seguía y se aparecía en los bufetes de abogados donde trabajaba. Enamoraba a mis amigos para que la datearan de mí y una vez me ¡mordió! ahí… Una vez, en el hotel me amenazó con matarse si yo no le firmaba un papel -que había preparado-, donde prometía separarme de mi esposa. Fue la gota que derramó el vaso. Hablé con su familia y alarmados la mandaron a Estados Unidos.

Después apareció la ‘Gata’. Fue a mi oficina con un pantalón apretadito, una cintura de avispa y una carita de pícara. Llegó como cliente de mi socio, pero él no estaba y me clavó una mirada que me desnudó. ‘Doctor Pancholón, me han hablado mucho de usted. Podría hacerle una consultita, pero no sé cómo le voy a pagar y me miró de pies a cabeza’... Me la llevé a comer un cebiche a Chucuito y tomamos unas cervecitas. A la hora ya estábamos chapando y dos horas después en La Posada.

Pero cometí el error de pedir más trago a la habitación. El licor la desquiciaba. Comenzaba hablándome de mi señora. ‘Desgraciado, cochino. Qué haces con esa si yo te doy lo mejor. Eres una basura ’. Yo me preguntaba qué demonio se le había metido y pensaba seriamente en buscar a un exorcista. Por eso estoy aquí escondido. Esa loca es capaz de todo. Los mujeriegos sufrimos mucho’”. Pucha, ese señor Pancholón recibe su merecido por cochino. Ya está viejo y sigue más sinvergüenza. Va a terminar solo y enfermo, nadie lo va a cuidar. Me voy, cuídense.

