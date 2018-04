Atento a estos tips para una mejor relajación

Mi amigo Gary llegó al restaurante por su ají de gallina con huevito duro, aceitunas de botija y su jarra de emoliente tibiecito. “María, el trabajo es una gran responsabilidad que, por más humilde que sea, nos hace dignos y nos da satisfacciones, pero no debemos abusar porque podemos hacerle un irreparable daño a nuestro cuerpo y nuestra mente. Para que el cuerpo y el cerebro rindan, deben estar en óptimo estado y eso se logra, en parte, dedicando un poco de nuestro tiempo a la relajación, que no es sino un estado de tranquilidad, reposo y descanso físico y mental. Relajarse es fundamental para ‘resetear’ la mente y prepararse para un nuevo período de productividad eficaz y satisfactorio. Además, el relax despeja el cansancio y reduce el estrés. Aquí te dejo algunos tips para una mejor relajación:

* Respirar bien es fundamental. Inhalar y exhalar rítmicamente relaja los músculos y facilita la concentración. Es cierta esa frase que dice ‘dime cómo respiras y te diré cómo vives’.

* Dormir bien. Mínimo seis horas. Los trastornos del sueño perjudican el estado emocional y pueden provocar enfermedades físicas.

* Ríe más. La risa produce bienestar y actúa como una medicina. Hace que nuestro organismo expulse las energías negativas.

* Mover los labios curvándolos hacia arriba. Ese gesto, que parece tonto, transmite al cerebro un mensaje similar a ‘todo va bien’.

* Escuchar música que sea de nuestro agrado. Cada persona debe buscar el repertorio de sonidos que son de su agrado.

* Antes de dormir, introducir los pies en una tina de agua tibiecita durante cinco minutos.

* Dejar de hacer varias cosas a la vez. Desde hablar por el celular mientras se está escribiendo en la computadora, hasta estudiar o trabajar y ver las redes sociales a la vez.

* Los masajes son importantes. También pueden ser automasajes. Una de las tantas técnicas es agarrar el dedo pulgar con la otra mano, presionar y jalar suavemente durante tres minutos. Después cambiar de mano.

* El viaje mental. Durante unos minutos imaginarse a sí mismo sonriendo, tranquilo y cómodo en un entorno agradable.

* Ejercicios lentos. Puede ser el yoga, pero no necesariamente. Para estirar los brazos y las piernas, hacer flexiones y sentadillas o ‘ranitas’ no se necesita más que un metro cuadrado y diez minutos”. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.

