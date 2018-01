Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sabrosa chita frita con sarsa criolla, arroz blanco y, para calmar la sed, una jarrita de agua de cocona fría. “María, llegó a la Redacción mi amigo, el gran periodista y marketero ayacuchano Malcom Mendocha. Estaba cabizbajo y muy triste. ‘Gary, se quebró mi alma y lloré de pena por la partida de mi amigo, el inmenso compositor Augusto Polo Campos, que era mi paisano. Recordé al autor de ‘Cada domingo a las 12’ cuando visitó mi oficina de promociones en Sono Radio. Lucía largas patillas y cabello ondulado. Con gran chispa me pidió: ‘Mendocha, hazme una gauchada, gestiona los chibilines por mis regalías’. Cuando recibió el cheque, contento besó el papel mirando al cielo. Y se encontró con una jovencita, Cecilia Barraza, saliendo de grabar ‘Cariño bonito’. La pequeña intérprete se colgó del cuello del prolijo compositor y le estampó un besito.



El creador de ‘Contigo Perú’ me dijo: ‘Hermano, vamos a un huarique en mi barrio rimense y nos comemos un sabroso arroz con pato’. Ahí, con los ojos vidriosos, recordó a su madre chiclayana Flor de María, que le heredó el arte. ‘Soy derecho en mi trabajo, así me formó papá Rodrigo, bravo capitán del Ejército’. En la avenida Francisco Pizarro, se le iban los ojos por una agraciada vecina y le cantó ‘Limeña’. La gente estalló en aplausos. Tomando desayuno con el ‘negro lindo’, Augusto Ferrando, en su casa, me invocó: ‘Invita al ‘Zambo rubio’ a ‘Trampolín’, por mis Bodas de Plata’. Nunca olvidaré que detrás del mítico escenario estuve en medio de dos gigantes y genios, el descubridor y compositor de Luchita Reyes, y entonando ‘Regresa’, el más conmovedor reclamo de amor. Tuvo amores románticos y volcánicos. Fue un padre con ternura y gracia: ‘Florcita no hace valses, pero hace truco para destacar’. Se apagó la vida de un hijo del pueblo. Ahora está en el Olimpo de nuestra rica historia criolla’”. Pucha, el señor Mendocha me emocionó. Que en paz descanse, don Augusto Polo Campos. Me voy, cuídense.

Augusto Polo Campos