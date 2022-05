Aumentan extorsiones

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita de verduras, arroz con chancho y, para tomar, cebadita caliente. “María, el otro día me quedé impactado por el horrible asesinato de una madre de familia a manos de sicarios cuando se dirigía, con su esposo, a comprar un repuesto para su lavadora en el emporio comercial de Las Malvinas, Cercado de Lima.

LEE TAMBIÉN: Cuide a sus hijos

Según los testigos, el asesino intentó matar al hombre, pero lo defendió con su cuerpo y un tiro le impactó en la cabeza . Familiares de la víctima aseguran que en la zona opera una banda que extorsiona a los comerciantes, a quienes les exige el pago de un cupo para dejarlos trabajar. El esposo de la fallecida también recibió un tiro en el abdomen y está grave en el hospital. En casa los esperaba su hijo de 8 años, quien no se explica qué pasó. La extorsión se ha convertido en la modalidad de delito más recurrente en los últimos tiempos.

Ya no solo se da en contra de comerciantes, también de meretrices callejeras y simples trabajadores . Ante la falta de autoridad, los hampones han visto un filón riquísimo en la extorsión. Lo hacen también con el robo de carros. Antes los vendían al mejor postor tras el robo, pero ahora piden ‘rescate’ y hasta usan un ‘garante’, un negociador que coordina el pago y la entrega del vehículo robado. Si eres objeto de extorsión, lee estos consejos:

- Denuncia de inmediato . Es tu primera opción. Al denunciar se inicia un proceso de investigación que permite determinar cuál es la mejor estrategia para tu caso. Incluso lo puedes hacer bajo reserva de datos, esto quiere decir que la información sobre la víctima no se comparte con nadie ajeno al caso.

- Si recibes llamadas extorsivas , no niegues ni admitas nada de lo que digan. Es difícil, pero escucha lo que dicen, esto será importante para cuando realices la denuncia.

- Si aún no eres extorsionado , no compartas información personal con nadie que no sea de confianza, por ninguna vía.

- No se deben prestar nuestros datos bancario s a nadie porque esto puede involucrarnos accidentalmente en delitos de extorsión.

- Si por tu negocio debes publicar tu número de teléfono , intenta tener uno para tu negocio y uno personal.

- Si recibes mensajes o llamadas extorsivas , no borres nada. Todo eso le servirá a la Policía y luego al juez.

- Si solo te mandan mensajes, no respondas . Cierra todo contacto y nunca accedas a nada que pida el chantajista por poco que sea.

- No negocies. Cambia a contraseñas más seguras”. Gary tiene razón. Sigue estos consejos. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR

Seño María: Evitemos los resfríos

Rodrigo ‘Gato’ Cuba vs. Melissa Paredes

Asustan a Pancholón

El caso Solsiret