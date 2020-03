Mi amigo, el fotógrafo Gary, me cuenta por teléfono sus experiencias que como reportero de calle vive día a día. “María, el periodismo es un oficio que puede ser cualquier cosa, menos aburrido. Vives situaciones increíbles y conoces gente de todo tipo, desde la mejor hasta de la peor calaña. En este estado de aislamiento social decretado por el gobierno y tan necesario para el bienestar de todos, hay gente que, encerrada en su hogar, ya no sabe qué hacer. Sienten que se vuelven locos. Qué dirían entonces los presos, sobre todo esos que están encerrados varios años. Estando en casa es necesario quemar energías, pues muchos comen de más y comienzan a engordar. Una forma divertida de hacer ejercicios es bailar. Lo puedes hacer solo o con toda la familia. Lo importante es moverse, no quedarse como un ladrillo en una esquina de la casa. Algunas ventajas de la danza:

Elimina el estrés. Ayuda a las personas con depresión, pues estimula la producción de endorfinas (hormonas que combaten el estrés) y ayuda con los sentimientos de aislamiento. Además, contribuye a la regulación de los niveles de serotonina y dopamina, neurotransmisores claves para no caer en depresión.

Aumenta el nivel de energía. Bailar solo una vez a la semana mejora el rendimiento físico y aumenta los niveles de energía. Si lo haces a diario los beneficios serán mayores.

Ayuda a bajar de peso. Bailar es tan útil para la pérdida de peso y el aumento de la potencia aeróbica como practicar ciclismo. Con media hora de baile se pueden quemar entre 200 y 400 calorías.

Da flexibilidad, fuerza y resistencia. Al bailar, se mejoran destrezas y habilidades que son muy importantes para la salud en general. Es superior a otros ejercicios para mejorar la capacidad de movimiento en pacientes con Parkinson.

Fortalece el corazón. Gracias a que se aumenta el ritmo cardíaco y mejora la capacidad pulmonar.

Combate el Alzheimer. El baile frecuente aumenta la agudeza mental y las personas con Alzheimer son capaces de recordar momentos olvidados cuando bailan la música que les gustaba.

Mejora la memoria. El baile puede ayudar a evitar la pérdida de volumen en el hipocampo, la parte del cerebro que controla la memoria, lo que evitaría padecer de demencia senil. Esto es gracias a que se aprenden rutinas de baile.

Evita la osteoporosis. Al ser un ejercicio de fuerza, puede prevenir la pérdida de masa ósea y ayuda a tonificar los huesos sin castigar a las articulaciones.

Baja el colesterol. El baile es un ejercicio aeróbico que disminuye el colesterol total en la sangre, e incrementa los niveles del HDL o colesterol bueno”. Gary tiene razón, pues cuando yo bailo me siento feliz. Me voy, cuídense.