La 'Barbie' peruana

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un poderoso sancochado con carne de res, pollo, choclo, col, papita y un choricito, que le da un rico sabor. También se pidió una jarrita de agua de cebada al tiempo.



“María, la verdad es que me da gusto que las mujeres estén alcanzando posiciones cada vez más importantes en el ámbito profesional. Un caso de éxito es el de la joven Mariana Costa, la emprendedora y activista peruana que fundó Laboratoria, una empresa que brinda una carrera tecnológica a chicas que no han podido acceder a educación. Ella fue elegida hace un tiempo como una de las mujeres más influyentes del mundo y estuvo al lado del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ahora han creado su muñeca Barbie, pero no en un afán de frivolidad, sino porque esto propiciará a que las niñas tengas buenos referentes en la vida. Esto debe servir de ejemplo, ahora más que nunca, en este Perú donde se producen alarmantes feminicidios por el machismo y el salvajismo de malos hombres. Navegando en Internet, encontré en la página Universia consejos interesantes:

Tú determinas tu realidad: Cuando algo te sucede, tú tienes la posibilidad de hacer que esa experiencia se convierta en algo positivo o negativo..

Rodéate de gente positiva: Las emociones se contagian, así como las buenas y malas vibras. La clave es estar con personas que mantengan una actitud positiva, que te motiven a seguir su estilo de vida.

Agradece: Si alguien actúa bien o hace un buen trabajo, dale las gracias. Es estimulante que se nos reconozca el esfuerzo. Y el que agradece también experimenta una gratificante sensación de alegría.

Haz lo que te apasiona. Debes amar lo que hagas. Para ello debes emprender negocios que traten sobre temas que te interesen o, en todo caso, procurar encontrarle el gusto a lo que realices.

Investiga, observa y aprende. Es importante conocer las debilidades, oportunidades y fortalezas del mercado en el que se pretende incursionar. Esto es, identificar y seguir a la competencia, investigarla y aprender de ella.

Escribe un plan de negocios. Con la descripción del producto y las proyecciones de ventas.

Identifica tu mercado. Aunque hayas detectado algún interés en tu negocio, necesitas avanzar más. Evalúa el mercado para facilitar y asegurar las ventas.

Asesórate. Busca apoyo de consejeros, ellos te ayudarán a afinar todos los detalles". Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.