La buena educación

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una ensalada de fideos tornillo con arvejas, zanahorias en cubitos, un poquito de mayonesa, una chuleta bien jugosa encima y, para la sed, un emoliente fresquecito. “María, los padres tratamos siempre de dar la mejor educación a nuestros hijos. Según nuestras posibilidades económicas, los ponemos en el mejor colegio posible, pues queremos que no solo les enseñen bien las matemáticas, historia, lenguaje y otros cursos, sino esperamos que sus maestros nos ayuden a convertirlos en mejores personas, inculcándoles valores.

Sin embargo, he quedado bastante preocupado por el contenido de los libros de Ciudadanía y Educación Cívica para alumnos del tercer año de media que mandó a imprimir el Ministerio de Educación para entregar en todos los colegios nacionales del país.



En esos textos se incluyó una dirección web para que los chicos ingresen a ella e investiguen más del tema. Cuando uno hace ‘clic’ en ese link, te das con la sorpresa de que ingresas a una página donde se habla de conductas sexuales y que hasta toca el concepto de ‘coito anal’. Hablamos de chicos de trece o catorce años. Creo que hay una o más mentes enfermas en el Ministerio de Educación que tienen entre ceja y ceja confundir a nuestros hijos.



Como no podía ser de otra forma, la ministra de Educación, la señora Flor Pablo, pidió disculpas y calificó el hecho como una ‘barbaridad’. Pero esto no se puede quedar así. Se tienen que determinar responsabilidades para alejar a los culpables del trabajo de preparar los libros para nuestros escolares.



Creo que los padres debemos estar siempre pendientes de nuestros hijos, pues los peligros acechan de todos lados. No podemos ir a su colegio a principio de año solo para matricularlos y luego desaparecer. Es fundamental hacer visitas con regularidad a la escuela para conversar con sus profesores, conocer a sus amigos.



Algunos consejos de los especialistas para criar a nuestros hijos.



- Conversa siempre con tu hijo. Háblale bastante, sin apuros. Cuando son más chicos, cuéntale cuentos y que él también los cuente.

- Establece límites y disciplina. Pero sin amenazas. Las normas deben ser claras, coherentes y acompañadas de explicaciones lógicas. Por ejemplo, que después de jugar debe recoger sus juguetes, si es chiquito; o llegar a casa a una hora, cuando es más grande. No lo grites ni golpees.

- No lo compares. Elimina frases como ‘aprende de tu hermano’ o ‘cuándo vas a ser responsable como tu primo’. Más bien dile frases como ‘tú también podrás nadar como tu hermano, solo sigue intentando y verás’. Así le darás ánimos y no se frustrará.

- Aliéntalo, dile siempre que él puede.

- Advierte a tus hijos de los peligros. De los que hay en la calle y también en la casa, pues los delincuentes entran en ella mediante la Internet. Muchas veces estas mentes enfermas tienen contacto con niños y adolescentes y sus padres no se enteran”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.