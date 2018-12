Buenas vibras

Mi amigo Gary llegó al restaurante por una papa a la huancaína de entrada, unos tallarines rojos con una pierna de pollo y una jarra de agua de cocona heladita para bajar el calor, que está empezando con fuerza.



“María, se nos va el 2018. Un año que deja en el recuerdo momentos alegres, interesantes, divertidos y gloriosos, pero también tristes, decepcionantes e incluso dolorosos. Este 2019 enfrentaremos nuevos retos y debemos estar preparados asumirlos con más probabilidades de éxito. Dejemos atrás los problemas y rencores, especialmente con nuestros familiares, porque, al fin y al cabo, son con quienes formamos un equipo y nos unen más que lazos de sangre. Tal vez no nos fue bien en el ámbito laboral, estudiantil o económico, pero eso no se compara con la salud. Si no estamos en buenas condiciones físicas y psicológicas, no podremos trabajar ni estudiar bien, así que debemos enfocarnos primero en estar sanos. Aquí te dejo algunos consejos para empezar el año de la mejor manera:



-Realiza un balance del año pasado. ¿Has cumplido todas tus metas? Es un buen momento para valorar las cosas positivas y analizar las negativas. De esta manera no cometeremos los mismos errores y mejoraremos en otros aspectos.



-Plantea metas concretas. Es fácil proponerse un montón de objetivos, pero lo difícil es cumplirlos. Tenemos que mentalizarnos en los que se puedan realizar a corto plazo y perseverar en los de largo plazo.



-Termina tus asuntos pendientes. La mente debe preocuparse por lo que viene, no solo en los problemas que aún no terminan. Es tiempo para perdonar, perdonarse y terminar con las rencillas.



-Confía en ti. La base para empezar el año con todas las ganas es ser conscientes de nuestra fuerza interior. Conocernos a nosotros mismos, nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores cada día.



-Cuida tus relaciones personales. Familia y amigos te aprecian. Déjate querer por ellos.

​

-Haz lo que te gusta. Baila, canta, practica deporte o yoga. El optimismo es muy importante para la salud mental y física.



-Ten una alimentación sana. Escucha a tu cuerpo, regálale lo que necesita y él te recompensará con una salud y energía increíbles.



-Reduce los niveles de estrés y ansiedad. Es difícil, pero necesario. Sin presión se piensa mejor y todo sale más fácil”. Tiene razón mi amigo Gary. Empecemos el año con buenas vibras. Me voy, cuídense.