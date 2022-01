Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su pollo al vino con papas fritas, sopa de verduras y, para tomar, refresco de aguaymanto con hielo. “María, el gobierno declaró hace unas horas el ‘Estado de emergencia’ en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, a fin de controlar la grave ola delincuencial que tiene atemorizada a la población. Nunca, desde las épocas del terrorismo, se había visto una situación de miedo al salir a la calle porque podemos ser víctimas de un asalto o ser asesinados.

Durante la subversión, quienes ya pasamos los 40 o 50 años, temíamos que al salir de casa reviente un coche bomba cerca de nosotros y nos haga volar en mil pedazos. En aquellas aciagas épocas, la gente evitaba pasar de noche por las agencias bancarias. Muchos preferíamos ir por otras calles o apurar el paso, mientras mirábamos a todos lados. También evitábamos los locales públicos como la Sunat, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones o el Reniec.

Y siempre, pasara lo que pasara, debíamos salir con la Libreta Electoral, la de tres cuerpos, porque si nos agarraba una batida no parábamos hasta Seguridad del Estado, sospechosos de terroristas. Pero una vez vencido el terrorismo, con la captura de esas hienas que fueron Abimael Guzmán y Víctor Polay Campos, así como de sus lugartenientes, el Perú pensaba que iba a vivir épocas de paz y tranquilidad, como seguramente se vive en Dinamarca o Suecia. No fue así.

La Seño María: Es preciso un plan multidisciplinario

Con la prosperidad económica iniciada en los 90, creció igualmente y al mismo ritmo la delincuencia. Se importaron modalidades como la extorsión, el sicariato y el raqueteo, que ya existían en países peligrosos como México y Colombia, por efectos del narcotráfico. Ahora ya no se puede vivir en paz. Nos asaltan todos los días por un celular, una billetera con 10 soles o por nuestras zapatillas de marca. Todos los días y noches salen a las calles hordas de maleantes de toda laya, peruanos o extranjeros, a aterrorizar a la gente honesta.

Y por más que pasan gobiernos, la situación no cambia. Se han endurecido las penas, pero los delitos se siguen cometiendo. Se han construido más cárceles para albergar a más delincuentes, pero estas se siguen llenando. Y lo peor, siguen siendo escuelas del delito y centros de planificación de crímenes. Muchos legisladores y gente del Ejecutivo creen que la solución es sacar a los militares a patrullar las calles, como pasa en México, pero especialistas piensan que esa no es la solución. Es preciso un plan multidisciplinario, que abarca al Poder Judicial, el Ministerio Público, las municipalidades, el Congreso y el Poder Ejecutivo. Todos deberían ir por el mismo camino. Porque si se toman decisiones aisladas sucederá que la Policía capture más rateros y la Fiscalía los suelte en el acto ‘por falta de pruebas’”. Asu, Gary tiene razón. Me voy, cuídense.