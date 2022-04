Calles peligrosas

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopa a la minuta, seco de cabrito con frejoles y, para tomar, refresco de piña. “María, vengo encolerizado y apenado a la vez por lo que le pasó la noche del miércoles a un joven, quien murió asesinado en el interior de una combi porque no le quiso entregar su celular a los ladrones que lo asaltaban, en El Agustino. Ya no se puede estar seguro en ningún lugar. Los hampones no tienen pena de nada. Solo disparan. Lástima que ninguno de los asaltantes pudo ser detenido. Uno de ellos, incluso, escapó por la ventana para no ser detenido por la Policía. Lo más grave es que no es la primera vez que pasa un hecho así. La modalidad de asaltos a combis o micros ya se instaló en el país. El gobierno sabe de esto y parece que no hay un plan para enfrentarlo. Con la aparición de la tecnología en teléfonos, relojes y dispositivos móviles, como tablets o laptops, la gente lleva cosas costosas con ellas.

Y por eso se convierten en presa fácil para la delincuencia. En un solo asalto se pueden llevar miles de soles. Y con la llegada de rateros de otros países, la Policía está desbordada. Necesitamos un buen ministro del Interior y coordinación entre todos los poderes del Estado para enfrentar este flagelo, como se hizo ante el terrorismo homicida del MRTA y Sendero Luminoso en los 80 y 90. Me apena en verdad lo que le pasó a ese joven, quien nunca pudo llegar a casa donde lo esperaba su familia. Ansío que ese asesino sea capturado y pague con cárcel lo que ha hecho. Aquí les dejo algunas tips si es víctima de un asalto:

Lo primero, no se oponga. Los ladrones ahora no dudan en disparar. La mayoría asalta bajo los efectos de drogas y eso los hace más furiosos.

Procure no llevar cosas de valor consigo. O escóndalas bien. No las muestre a los demás. Los ladrones observan a su presa desde fuera o dentro.

Manténgase atento a lo que pase a su alrededor. Cuando suba a un micro o esté en la calle.

No haga caso a los extraños. Podrían distraerlo para que otros le roben.

No camine por lugares oscuros o con poca gente. Elija las calles bien iluminadas y transitadas.

Si es asaltado, no mire a los ojos a su atacante. Le puede disparar si piensa que lo ha reconocido.

Nunca le lleve la contraria ni trate de grabarlo o tomarle fotos. Solo haga lo que le ordene.

Si le han robado, vaya a la comisaría y denuncie el hecho. Si no lo hace es como si no hubiera pasado nada. El ladrón seguirá impune. La Policía hará su trabajo de identificarlo, buscarlo y detenerlo”. Pucha, mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.





