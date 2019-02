El cáncer sí tiene cura...

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un rico estofado de pollo, presa grande, con su cremita a la huancaína. Para beber, se pidió una limonada frozen.



“María, me impactó ver el video de Dayanara Torres, la madre de los hijos del salsero Marc Anthony, confesando en sus redes sociales que padece de cáncer a la piel. Comentó que todo surgió con un lunar al que no prestó atención. Se le veía muy golpeada y no es para menos. En realidad, el cáncer es una de las enfermedades más terribles y cada año en el Perú se detectan unos 40 mil casos nuevos, muchos cuando el mal está avanzado. Eso significa que los tratamientos serán más costosos, más dolorosos y tendrán menos probabilidades de salvar la vida del paciente.

Por eso, los médicos coinciden en señalar que el mejor tratamiento es el preventivo. Hay que realizarse chequeos periódicos cuando uno se siente bien, no esperar a tener malestares, y debe ser cada seis meses y así, si en algún momento se desarrolla la enfermedad, puede ser controlada a tiempo. Porque el cáncer sí se cura, pero solo si es tratado a tiempo. Los especialistas señalan:

En el Perú, cinco son los tipos de cáncer más frecuentes: de cuello uterino, mama, estómago, pulmón y próstata.

Para prevenir el cáncer de cuello uterino existe en nuestro país la vacuna contra el virus del papiloma humano, que se aplica a niñas de entre 9 y 11 años. En las mujeres adultas, se recomienda el papanicolaou anual.

Para la detección temprana del cáncer de mama, el autoexamen en mujeres jóvenes debe ser mensual; y anual la mamografía después de los 40 años.

La lactancia materna reduce el riesgo de cáncer de la madre, pero la terapia hormonal sustitutiva aumenta el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

El tabaco es el primer causante de cáncer de pulmón. No solo no hay que fumar, tampoco hay que estar en lugares donde otros fuman.

El cáncer de estómago es el de más alta mortalidad, porque en la mayoría de casos se detecta cuando está avanzado. Hay que consumir agua hervida libre de helicobacter pylori y hacerse una endoscopía gástrica cuando hay síntomas digestivos.