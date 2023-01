Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un escabeche de bonito con su arrocito graneado, camotito sancochado y, para tomar, una jarrita de limonada con hielo. “María, las extorsiones a empresarios y comerciantes no dejan de cometerse en todo el país. Hasta hace unos años, este tipo de delitos estaba circunscrito a Trujillo y Chimbote, pero ahora ya no hay lugar en el Perú donde no hayan extorsiones. El otro día cayó un delincuente de alias ‘Oso’, quien exigía cupos a la dueña de un grifo en San Juan de Lurigancho. La mujer, cansada de recibir amenazas contra ella y su familia, decidió denunciar el hecho. Es así que la Policía preparó un plan y logró capturar al voluminoso sujeto cuando cobraba 3 mil soles de manos de la víctima. Ahora está preso, mas no así sus cómplices.

Urge invertir más en seguridad y en aumentar las penas para los extorsionadores. También construir más penales en los lugares más inhóspitos, para que los maleantes sientan realmente las penurias. Nada de enviarlos a cárceles limeñas, donde reciben visitas a cada rato, tienen televisores, refrigeradoras y de vez en cuando visita conyugal.

Es como si estuvieran en un resort de Cancún, esperando cumplir su pena y gozar de todo lo robado. Otra cosa, háganlos trabajar dentro de los penales para que paguen por la comida, la luz y el agua que gastan en prisión. Nada de enseñarles a dibujar a Hello Kitty, como pasó con el loco de Antauro Humala, quien con eso pudo salir de la cárcel antes de tiempo.

Hace un par de décadas se cerró el penal del Sepa, ubicado en medio de la selva. Debería ser reabierto. O la cárcel de El Frontón. Háganle difícil la vida a los delincuentes. Nada de derechos humanos con ellos. Que esos defensores y ONG se cansen de gritar. Estamos en guerra contra la delincuencia. Y si usted es víctima de extorsión, siga atento estos pasos para que sepa qué hacer:

Denuncie el hecho, pero primero grabe los mensajes de voz, de texto o llamadas.

Si lo visitan, grabe al amenazador. Toda prueba es bien recibida por la Policía.

Nunca entregue dinero a los extorsionadores. Siempre van a querer más y más.

Ponga cámaras y contrate vigilancia particular. No se arriesgue. Altere su rutina para no ser atacado.

Siga las instrucciones de los investigadores. No crea que usted solo puede vencer a los maleantes.

Tenga mucho cuidado, los extorsionadores son gente muy peligrosa. Pueden atentar contra su vida o la de sus seres queridos.

Pase información sobre si es extorsionado a sus vecinos o colegas para que estén alertas. La defensa es mejor si es colectiva. Los peruanos debemos unirnos en uno solo para luchar contra esta lacra. Y los vamos a vencer”. Bien dicho, Gary. Me voy, cuídense.

TE PUEDE INTERESAR