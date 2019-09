Carreras mejor pagadas

Mi amigo Gary llegó con hambre al restaurante y se pidió un poderoso sancochado con carne de res, pollo, papa, yuca, col, choclo y un choricito que le da un rico sabor. Después se pidió una jarrita con agua de manzanilla para bajar la grasita.



“María, faltan pocos meses para acabar el año, miles de jóvenes terminan la educación secundaria y se aprestan a seguir una carrera universitaria o técnica. Estos egresados de los colegios se encuentran con el dilema de elegir un oficio o una profesión que les permitirá desarrollarse en el futuro.



Esta es, sin duda, una de las decisiones más difíciles y por eso muchos pueden equivocarse. Hay jóvenes que al terminar el colegio ya tienen una respuesta, pero la inmensa mayoría debe atravesar por una etapa de gran incertidumbre para tomar una decisión.



Justo ayer leía en Trome que Medicina (que es amplia y sacrificada, pues los estudios pueden durar entre 8 y 9 años) e Ingeniería son las mejor remuneradas, pero entre las carreras técnicas tenemos a Mecánica, Diseño de Interiores, Electrónica, Mecatrónica y también Soldadura, con ingresos que van por los 4 mil soles.



Ya pasaron los tiempos en que todos querían ser universitarios. Hay que prepararse para ingresar rápidamente al mercado laboral, pues no se puede perder tiempo. Para tomar una decisión deben considerarse varios factores, como los intereses de la persona, sus capacidades, la vocación y las perspectivas de desarrollo profesional que ofrece una determinada carrera en el mundo laboral. Revisé el tema en internet y encontré varios consejos que pueden servir.



Define tu vocación: Debes determinar qué disfrutas hacer y qué te apasiona, pero hazlo con responsabilidad y seriedad. Decide tú mismo, pues muchos eligieron una carrera solo por complacer a sus padres y al final terminaron abandonándola.



Conoce tus fortalezas y debilidades: Todo el mundo tiene mayor facilidad para ciertas materias y dificultades para otras. Puedes empezar respondiendo a la pregunta: ¿Me gustan los números o las letras?



Analiza el mercado laboral: De acuerdo al lugar en donde vivimos (o en donde deseamos vivir) hay profesiones que son más solicitadas que otras. También unas mejor pagadas que otras.



Infórmate sobre las carreras profesionales: Eso te ayudará a definir cuál de ellas es la que te interesa. Por esta época, en las universidades organizan ferias vocacionales y en ellas podrás encontrar información.



Ten en cuenta que las profesiones modifican el estilo de vida: Debes conocer bien cómo vivirás si eliges determinada carrera, cómo será tu relación con los demás, qué actividades sociales desarrollarás.



¿Cómo financiarás tus estudios?: No siempre los padres están en capacidad de solventar los estudios de sus hijos, pero hay alternativas. Existen varias fuentes de financiación, como becas o programas públicos y privados”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.