Cecilia Barraza y Mendocha

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un plato a la carta de lomito saltado con papas fritas, cebollita dorada y rocotito molido. También se pidió una jarra de agua de manzana tibia.



“María, me visitó en la Redacción mi amigo, el gran periodista y marketero ayacuchano, Malcom Mendocha . Estaba contento por la cercanía de las Fiestas Patrias. ‘Gary, como promotor de Sono Radio, estuve en la grabación de ‘Toro mata’, magistral landó del robusto moreno cañetano Carlos Soto de la Colina y que encumbró a Cecilia Barraza , ‘La Pequeña Grande del Criollismo’. Saliendo del estudio, el maestro argentino Enrique Lynch me dijo: ‘¡Che!, el disco 45 RPM quedó macanudo’.

No se equivocó, pues tuvo repercusión mundial con el ritmo caliente de Celia Cruz. El inmenso ‘Caitro’ cargó a Cecilia Barraza y la sentó en su carro, que parecía una lancha. Juntos nos fuimos a almorzar a La Victoria un riquísimo seco de cabrito con frejoles. Con nostalgia me contó: ‘En la final de ‘Trampolín a la fama’, la genial Chabuca Granda me vio desde su casa. Entusiasmada, llamó al canal como televidente para destacar mi participación’. ¿Quién iba a pensar que aquella chiquilla menudita, de pelo cortito pero con voz dulce, triunfaría entonando ‘Todo me habla de ti’, de Alicia Maguiña?.

Creció con la ternura de su papá poeta, Carlos, y la alegría de mamá Julita , quién le regaló su primera guitarra. Con chispa de barrio, llevó por el mundo ‘Nunca me faltes’ , ‘El tamalito’, ‘Jamás impedirás’. Luego de animar su magnífico programa, ‘Mediodía criollo’, pasamos por las floristas del estadio Nacional.



Allí apreció un bouquet de novia. De sus ojos salían corazones y evocó: ‘Viví una etapa feliz en Cochabamba, Bolivia. Por primera vez, sentí ser amada y tener familia’. Saliendo de Radio Nacional, en Fiestas Patrias, justo pasaban escolares marchando. Se acercó la profesora de música y le colocó una escarapela.

Empinándose, besó el pabellón nacional y pidió tres hurras por el Perú . Difícil olvidar el colosal show que ofreció en la plazuela Buenos Aires, en Barrios Altos. Con el acorde de Julián Jiménez, retumbó el rico tondero ‘La chongoyapana’.



Se sacó los zapatos, bailó y con pañuelo al aire, fue aplaudida por los curtidos compradores de botellas, parados en sus triciclos. Es noble y sencilla. Sigue de pie, cantando y encantando como las diosas. Está en el corazón del pueblo’”.



Pucha, el señor Mendocha siempre me emociona con sus relatos. Me voy, cuídense.

María