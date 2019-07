Celos y asesinos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un delicioso estofado de res con papita amarilla, arroz blanco, zanahoria, pasitas, aceituna y una jarrita de emoliente con linaza tibiecita.



“María, me causó indignación y rabia leer que un miserable enfermo de celos asesinó sin piedad a una madre de familia que tuvo la desgracia de cruzarse en su camino. Ambos mantuvieron una relación sentimental, pero ella lo dejó porque estaba cansada de vivir al lado de un hombre acosador que no la dejaba ni respirar y se molestaba porque veía al padre de sus hijos.



César Canales atacó a balazos a Cecilia Costa y luego se disparó. Parece que nada detiene a estas bestias que creen que la mujer es de su propiedad. Para ser mujer, en el Perú, hay que ser valiente. Por eso, desde la próxima semana, la sección Familia de Trome abordará, nuevamente, el tema con amplitud. Algunos consejos para ellas:



Antes de iniciar una relación, trata de conocer lo mejor posible a tu pretendiente. Si desde el principio o en alguna etapa de la relación hay violencia, aléjate de inmediato. Recuerda, que los borrachos y los golpeadores se ponen peores con el tiempo.



En esta época en que hombre y mujer trabajan, ambos deben compartir por igual los quehaceres del hogar. Por ejemplo: No es justo que uno llegue a casa del trabajo a descansar, mientras el otro, que también volvió de laborar, se dedique a preparar la comida.



Si la pareja se burla de lo que la mujer dice o hace, ella debe exigir respeto, sin gritar, pero con firmeza: ‘Yo te quiero mucho y te respeto, pero no quiero que me vuelvas a hablar así. Espero que respetes lo que tenga que decir, así como yo respeto lo que dices’.



Si el hombre, en lugar de disculparse, afirma algo como ‘yo hablo como quiero’, entonces hay que decir: ‘No me agrada el tono de esta discusión, hay que dejarla para otro momento cuando estemos más calmados’.



En una relación no puede haber ofensas de una parte, mientras que de la otra aceptación. Si él está molesto y levanta la voz, hay que dejarlo hablando solo. No se pueden aceptar malos tratos.



Si es necesario, pide apoyo o asesoría profesional en las municipalidades, la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer. Hay diversos programas de ayuda.



Los casos de agresión física o psicológica se pueden denunciar no solo en la Comisaría de la Mujer, sino en cualquier puesto policial.



Para solicitar ayuda se puede marcar, desde teléfono fijo o celular, la línea 100 (llamada gratuita) a cualquier hora del día. Allí ofrecen apoyo emocional, orientación e información en temas de violencia familiar y abuso sexual”. Tiene razón mi amigo Gary. Me voy, cuídense.