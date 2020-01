Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por un lomo saltado con arroz blanco graneadito, rocoto y, para tomar, un refresco de cocona. “María, la salud es el bien más preciado de toda persona, pero muchos parece que no se dan cuenta porque tienen estilos de vida que atentan contra su organismo. Alguien que es sedentario, consume comida chatarra y alcohol, seguramente a los 40 años parecerá de 50. Su tiempo de vida y la calidad de esta se reducirán drásticamente. Por eso, ayer Trome publicó un informe sobre el peligro de las llamadas ‘dietas milagrosas’, esas que hacen adelgazar rápidamente, pero que pueden provocar serios males precisamente debido a los cambios bruscos de peso. En ese sentido, expertos aconsejan sobre la alimentación, actividad física y otros:

Busca a un nutricionista. Si quieres iniciar una dieta, debes visitar a un profesional que evalúe tu edad, condición física, salud y otros factores, a fin de que te haga un plan alimenticio saludable.

Mantén un peso equilibrado. Si tienes problemas de sobrepeso y no puedes adelgazar, consulta a un médico. Últimamente, muchas personas con obesidad recurren a la banda gástrica. Pero solo debe ser recomendada por un médico debidamente especializado.

Alimentación saludable. Bebe dos litros de agua, come alimentos frescos y reduce o elimina los procesados. Ingiere verduras y frutas, sobre todo sin licuar. También pescado, especialmente los azules, al vapor o a la plancha. Trata de no consumir muchas frituras, así como harinas refinadas (galletas, tortas), gaseosas y azúcar. La alimentación debe ser variada, que incluya todos los grupos de alimentos. Come con moderación, no llenes tu plato y ten cuidado con la sal.

No fumes. El tabaco es una de las principales causas de muerte y se podría evitar solo dejando su consumo. Recuerda que si fumas aumenta el riesgo de sufrir ataques cardiacos, derrames cerebrales, bronquitis crónica, cáncer de pulmón y otros.

Haz ejercicios. Al menos 40 minutos cada día. Recuerda que el movimiento es vida. Así fortalecerás huesos, músculos y ligamentos. Además, te pondrás de mejor humor. Si no tienes mucho tiempo, al menos usa las escaleras en lugar del ascensor y baja del bus unas cuadras antes (si el lugar no es peligroso) para que llegues caminando.

Duerme bien. Al menos ocho horas cada día. Para ello, no pongas el televisor en tu dormitorio. Con un adecuado descanso tu cuerpo se repondrá del desgaste, tu mente procesará mejor la información y estarás de mejor humor para comenzar el día.

Hazte chequeos médicos. Al menos una vez al año, sin esperar a que te sientas mal. Así se podrían descubrir enfermedades como el cáncer que, en su etapa inicial, casi siempre es curable de forma rápida y sin gastar demasiado dinero”. Gary tiene razón.

Me voy, cuídense. chequea tu salud y vive más