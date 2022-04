Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su arroz chaufa de pollo, sopita wantán y, para tomar, chicha morada heladita. “María, hay toda una polémica con la modelo Fátima Segovia, la popular ‘Chuecona’, por su incursión en el portal Onlyfans, que es un servicio de suscripción de contenido sexual o erótico.

Así como ella, otras bellas mujeres como Leslie Shaw, Vania Bludau, Deysi Araujo y Xoana González se ganan la vida con este tipo de contenido. La polémica viene porque la ‘Chuecona’ anunció que sus videos serán más que eróticos, es decir, con alto contenido sexual que algunos llamarían pornográfico.

Es que este tipo de imágenes son las que pagan más. Una sola de ellas puede ganar miles de dólares. Según publicó Trome hace algunos días, solo por la transmisión en vivo en su Onlyfans, Segovia logró recaudar más de 8 mil 300 dólares, es decir, un aproximado de 30 mil soles.

En un año llegaría a casi 100 mil dólares. Mucho más de lo que ganaría un profesor por dictar clases de sol a sol. Por eso muchas de las vedettes, bailarinas o modelos han visto una mina de oro en esta aplicación. La plata llega a montones, evidentemente.

Hay un mercado de hombres ávidos de mirar mujeres famosas tal como vinieron al mundo. A las participantes no les importa exponer su intimidad a los ojos de todos los que puedan pagar.

Muchos señalan que la exposición de imágenes íntimas ronda casi la prostitución, pues el público paga por ver a estas mujeres teniendo sexo en vivo. ¿Qué dirán sus familias? ¿La plata es todo? ¿Dónde están los valores, la decencia?

PADRES REFLEXIONEN SOBRE LOS VALORES QUE INCULCAN A SUS HIJOS

Por eso desde aquí pedimos que los padres reflexionen sobre los valores que inculcan a sus hijos. En esta sociedad hedonista y materialista, no todo es el dinero, las posesiones o las fortunas. Hay que enseñarles a los niños que con esfuerzo, dedicación, estudio y sacrificio se pueden lograr los sueños.

¿Eres pobre y ansías una casa bonita, una profesión o un auto? Pues trabaja duro. Estudia una carrera o pon un negocio. Lo fácil es usar tu cuerpo para obtener dinero. Sino, ¿qué ejemplo le damos a nuestros hijos? ¿Con qué orgullo les podemos decir: hijo, esto que conseguí es para ti?

No me imagino si alguna vez los hijos de las ‘Onlyfans’ ven los videos de sus madres. Ciertamente en este nuevo milenio los valores se han trastocado. La decencia, la honestidad y la pureza de corazón son reliquias del pasado. Está en nosotros hacer que vuelvan a ser importantes en nuestras vidas”. Pucha, mi amigo Gary tiene toda la razón. Algunas se han equivocado. Exponer sus intimidades a todo el mundo no está bien. Me voy, cuídense.

