‘El Cholo’ Sotil y Mendocha

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un plato grande de frejoles castilla con una cachemita apanada encima y ensalada fresca con rocotito molido. Para calmar la sed, pidió una jarra de agua de manzana. “María , llegó elegantemente vestido a la Redacción mi amigo, el gran periodista y marketero ayacuchano Malcom Mendocha. Anda emocionado por el regreso de Perú a un Mundial. Tras un largo suspiro me contó: ‘Como promotor de Sono Radio, agasajé a los históricos campeones de la Copa América 75, entre ellos, al querido Hugo ‘Cholo’ Sotil . Les entregué el ¡Disco de Oro! de la polca ‘Perú campeón’.

El ‘Cholo’ Luis Abanto Morales , quien se encontraba grabando bastante entusiasmado, paró la música y fue al encuentro del crack iqueño. Hicieron un hermoso dúo con el ‘Cholo soy’. Al terminar se abrazaron fuertemente y terminaron con los ojos humedecidos.

Parco y tímido, pero generoso, fuimos a un campeonato de fulbito en la canchita ‘Divino Maestro’, en La Victoria . Sentado con sus zapatillas de tela y pegado a un vendedor del Mercado Mayorista, me contó: ‘El entrenador del Barcelona, Rinus Michels, no me dio permiso para jugar la Copa América. Entonces me escapé de la concentración. Tomé un vuelo a Venezuela y llegué de noche al entrenamiento de mi selección’. Ese día le regaló a sus compañeros preciosos relojes con la insignia del equipo español. Con su imborrable gol frente a Colombia, alzamos el trofeo continental.

Junto con Lorenzo Palacios, ‘Papá Chacalón’, y el ‘Cholo’ Sotil , apoyamos la inauguración de una posta médica en El Agustino. Ahí se escuchó el himno ‘Soy muchacho provinciano’ y una vecina le dijo: ‘Cuando Chacalón canta, bajan los cerros’. El mundialista se animó y dio unos pasitos, apuntando sus dedos índices al cielo.

Tomó un taxi que parecía una lancha y el chofer le susurró: ‘Maestrito, debe extrañar el rico Ferrari que le regaló el Barza. No le voy a cobrar porque soy aliancista’.

En la exposición fotográfica ‘Mundialistas’, del parque Kennedy, en Miraflores, lucía un elegante terno marrón y gorrito francés. Me señaló la foto donde era paseado en hombros por el estadio León, en el Mundial México 70, luego de ganarle a Bulgaria. El genial mediocampista, con la 10 del cuadro catalán, enmudeció el ‘Santiago Bernabéu’ anotando el quinto tanto en la goleada al Real Madrid. Por su imparable habilidad con la pelota, humildad y amor a la Blanquirroja, perdura en el corazón del pueblo’”. Pucha, el señor Mendocha siempre junto a los grandes. Me voy, cuídense. Chau.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.