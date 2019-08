Chotillo en el sauna

El Chato Matta llegó al restaurante por una rica chanfainita con arroz blanco, rocotito molido y su jarra de agüita de cocona. “María, el viernes recibí después de tiempo un ‘wasap’ del famoso doctor Chotillo, el cirujano de las estrellas, quien cantaba una de sus canciones preferidas de Josimar y su Yambú: ‘La protagonista de mi linda historia/ la que es buena amante si estamos a solas/ la que ella es feliz y siempre está presente/ y gasta su tiempo solo en complacerme...’. ‘Chatito, te invito al sauna. Tengo la última de Pancholón’. Y se mandó con todo contra el abogado.

Chotillo: Chato, el gordito Pancholón me envidia porque ahora yo estoy en otro nivel. Ya lo superé de lejos, ahora mi ‘point’ favorito es el Club Náutico, donde ves puros Audi, BMW, Land Rover, Porsche, tremendos ‘maquinones’, va pura gente ‘charlie’. Alucina que uno de mis amigos lo conoce a Fidelio Cavalli, el jeque de la ‘leona’, y cuando venga a Lima vamos a cerrar un box privado, mientras a Pancho lo han visto poniendo gas a su camioneta. No seas malo...

Chato: Doctor, no te agrandes, acuérdate cuando atendías en su consultorio por 20 soles. Ahora hablas mal de Pancho y él te inició en el mundo de la ‘cochinadita’, en la vida hay que ser agradecido...



Chotillo: Sí, pero Pancho es partidor y todo se paga en esta vida. Ya me datearon que la vez pasada casi se va pa La Habana y los abogados del Callao hicieron una chanchita para que lo operen. Conmigo se portó mal, chocó con la mujer que me iba a casar, en ese tiempo yo era muy sano y creí en todo lo que me decía...

Chato: Sí, pero te abrió los ojos, porque te ibas a casar con una 'canalla'. Agradece que te hicieron la ‘carnada’.



Chotillo: Eso ya fue, el pasado está enterrado. Con Machi y el ‘Rey de los cueros’ armamos encerronas en hoteles 5 estrellas. Vienen chicas A1 y al gordito no lo puedo llevar porque me dejaría mal. Ahí la gente toma etiqueta azul y él va a querer comprar una caja de chelas. No corre. Además, ya me contaron que sigue mal de la próstata, el colon, el hígado. Ya fue, solo vive de recuerdos, está acabado y sin monedas...

Chato: Tranquilo, doctorcito, la vida es sube y baja, da vueltas. Mire a ese ‘Loquito’ que ganó millones en Europa y ahora le están embargando la casa. ‘Los sugar daddy’ no corren...



Chotillo: Me acabo de comprar un caballo, un Rolex y el chico que le hizo el tatuaje a Messi va a venir a hacerme un ‘Tony Montana’ lleno de dólares en el pecho.

Chato: Pancho dice que eres un parroquiano, puedes tener billete, carrazos y ‘achote’, pero nadie te ama, estás al debe en ‘caramelo’...



Chotillo: Yo vivo el momento y estoy en ‘monto’. Entro a Open y Bazar y todas los ‘cueritos’ me hacen juego de luces.

Chato: Pancho dice que cualquier día vas a perder porque eres ‘carne boba’, no tienes calle.



Chotillo: Las flacas se me regalan porque estoy ‘chocolate’. Mi teléfono parece call center, entran llamadas y llamadas, a ese gordito solo lo llaman de los bancos porque no paga sus cuentas. Pobrecito”.



Pucha, ese doctor Chotillo le tiene odio a Pancholón. Los dos son mujeriegos. Me voy, cuídense.