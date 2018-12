'Cigarrito' y su época de oro

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su papa a la huancaína con su huevito duro encima, un plato grande de tallarines en salsa roja con pierna de pollo y su jarra de agua de carambola heladita.



“María, vino a buscarme a la Redacción el veterano periodista de Política, ‘Cigarrito’. ‘Gary, vine de la selva especialmente a votar para el referéndum y me encontré con una modernidad que me sacó del cuadro. Me entregaron una tarjeta para votar y como estaba resaqueado pensé que estaba en un cajero y quería sacar cien solcitos para cortarla con un cebiche. La presidenta de mesa me llamó la atención: ‘Señor, apúrese, ¿usted está borracho?’.

Voté por primera vez electrónicamente y me acordé que antes te ponían esa tinta, que no salía con nada, en el dedo. Me sorprendió la cobertura de los jóvenes periodistas. Tomaban fotos en sus celulares y al toque la editaban y mandaban las mejores al periódico. Los redactores desde sus tablets escribían la noticia y la enviaban al diario.



Recuerdo que en mis tiempos tomaba mis datos en mi libretita y ni bien terminaba la comisión, me iba en la movilidad volando para redactar mi nota en una tremenda máquina de escribir Remington.

Mientras los fotógrafos, como el gran Carlos ‘Chino’ Domínguez, se metían ellos mismos a revelar sus rollos al laboratorio y salían las imágenes en papel blanco y negro. Y te contaba, Gary, que esa transición de la máquina de escribir a la computadora vendría acompañada también de otros cambios fundamentales.



La computadora dejó sin piso a los tíos veteranos que no quisieron adaptarse a la modernidad y se negaron a capacitarse. También lo hizo con un ejército de reparadores de máquinas de escribir, que durante décadas dieron servicio técnico a las empresas periodísticas. Ellos vieron como llegaban las modernas máquinas y las miraban con odio. Pero la otra gran revolución fue la de los celulares.

Antes nos daban fichas ‘rin’ para que llamemos al diario desde los teléfonos públicos. Era toda una jarana, ya que habían unas tremendas colas y ni porque le rogabas que tenías una primicia te daban sitio. Salía mejor tomar micro y llegar al diario de frente a escribir. Con el celular se acabaron esas penurias. Nadie, en esos momentos, se podía imaginar que algún día los periódicos les darían a los redactores celulares para que se comuniquen, pero también para que tomen fotos y hagan videos para las páginas web.

Una gran revolución que, definitivamente, ayuda a dar mejor información y los beneficiados son los lectores. Nunca voy a estar en contra de la modernidad y los adelantos tecnológicos, pero eso sí, la pasión y el corazón que ponían los periodistas de mis tiempos no deben desaparecer jamás”. Pucha, ese señor ‘Cigarrito’ fue un gran periodista, pero no guardó pan para mayo. Me voy, cuídense.