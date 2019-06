'Cigarrito' y Venezuela 

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por su estofado de res con papas amarillas, hongo, laurel y pasas. También pidió un emoliente calientito para bajar la grasita.



“María, llegó a buscarme al diario ‘Cigarrito’, el veterano periodista de Política. Impresionó a las chicas con sus lentes oscuros y su cabellera castaña. Cuando se sacó los anteojos, vieron sus ojos inyectados, rojos de tantas amanecidas y borracheras y gritaron de espanto.



‘Gary, no me sorprende que el compinche de Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Constituyente chavista, Diosdado Cabello, haya gastado la suma de ¡¡16 millones de dólares!! para la boda de su engreída hija Daniela y el que fuera cantante del ‘grupo ‘Salserín’, Omar Acedo. El enlace se realizó en el exclusivo balneario Los Roques, desde donde Diosdado alquiló aviones y helicópteros privados para que llegaran sus invitados, entre ellos, la hija menor de Hugo Chávez junto a su novio cubano.



No es de extrañar que los socios de la mafia ‘cívico-militar’, que hambrea al pueblo venezolano, hagan tal ostentación de dinero, cuando son más de seis millones de venezolanos que han huido de la hambruna, la escasez de agua y medicinas y la falta de empleo por culpa del sátrapa Maduro.



La corrupción no viene de ahora, Gary, pues cuando viajé a Venezuela en épocas en que reinaba Chávez, ya la oposición denunciaba que el popular ‘Cabeza de cohete’ mandaba montañas de dinero sucio no solo para apoyar a la Cuba de Fidel Castro o a candidatos afines, como Ollanta Humala o Evo Morales, sino que derivaba millones de dólares a cuentas secretas a nombre de su engreída María Gabriela. Con el ripio de los ‘petrodólares’ regalaba cocinas, refrigeradoras, comida y cajas de ron a los pueblos jóvenes, de donde salían a apedrear canales de televisión y periódicos que denunciaban sus corruptelas.



Cuando murió Chávez, su hija María Gabriela, que nunca trabajó y hoy reside en un lujoso penthouse en Nueva York (Estados Unidos), apareció en la revista Forbes como ‘la persona más rica de Venezuela’, superando al dueño de la famosa cerveza llanera ‘Polar’, con ¡¡4 mil 197 millones de dólares!!



Y es increíble que aquí haya gente que defiende a Maduro y al chavismo. ¡Y encima dicen que son ‘abanderados de la anticorrupción’!”.



Pucha, el señor ‘Cigarrito’ fue un gran periodista. Lástima que no haya guardado pan para mayo. Me voy, cuídense.