Citas peligrosas

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita de avena con pollo, arroz chaufa de cecina y, para tomar, refresco de carambola. “María, vengo conmovido por el reciente hallazgo del cadáver de un médico psiquiatra, asesinado en el cuarto que alquilaba, en El Agustino, quien fue cruelmente degollado. El sospechoso mayor es un joven venezolano que solía frecuentar al profesional, quien estaba a punto de completar su especialización en el Hospital Hipólito Unanue. Los vecinos llamaron a la Policía porque hacía días que no lo veían y de su habitación despedía un olor putrefacto. Cuando los agentes entraron, hallaron el cadáver envuelto en una frazada y bajo gran cantidad de sangre pegoteada. Llevaba varios días de fallecido. El asesino se llevó sus cosas de valor. El lunes, además, un diseñador gráfico metió a su casa a un hombre que conoció mediante una aplicación de citas, en Ate, y este terminó pepeándolo, robándole sus cosas de valor y encima violando a su mamá. Hay que tener cuidado con las personas a quienes metes a tu hogar.

Especialmente a las que recién conoces o con las iniciaste una relación por internet. Generalmente en la web se cuelan ladrones, psicópatas y hasta pedófilos. No es como conocer a alguien en una fiesta, presentado por un amigo, o alguien que llega al barrio. Esto es lo que pasó con esas dos víctimas, que jugaron con fuego y terminaron mal. Ciertamente mucha gente ha conocido al hombre o la mujer de sus vidas en aplicaciones de citas, pero esto no es así siempre. Si has decidido conocer gente por esos lugares, atención a esto:

Nunca envíes dinero o regalos a una persona que no hayas conocido en persona.

Si hay sospecha de que se trata de una estafa romántica, deja de comunicarte con la persona de inmediato.

Hacer una búsqueda del tipo de trabajo que tiene para ver si otras personas han escuchado historias similares.

Realizar una búsqueda inversa de imágenes del perfil de la persona para ver si está asociada con otro nombre o con detalles que no coinciden.

No te precipites en la relación. Trata de conocer de forma presencial a esa persona. No hay que tener miedo o vergüenza de hacer preguntas. Una llamada telefónica o una videollamada es una herramienta de detección útil antes de reunirse.

sacta la cita en un lugar público y poblado, nunca en su casa o cualquier otro lugar privado. Si la persona con la que tienes la cita te presiona para ir a un lugar privado, da por concluida la reunión”. Gary tiene razón. Toda precaución es buena. Me voy, cuídense.

