Las clases de 'El Sonámbulo' 

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su rica ocopa arequipeña, un seco de cordero y una limonada heladita. “María, llegué tempranito al periódico y me encontré con ‘El Sonámbulo’, el legendario periodista de Policiales, quien estaba preparando su charla con sus alumnos de Periodismo. ‘Gary, es increíble cómo por estas fechas navideñas se han incrementado los asaltos a bancos. Por eso, esta semana he traído dos películas para verlas con mis alumnos. Uno a uno fueron llegando puntualitos los privilegiados discípulos del periodista, que es una leyenda en el mundillo policial, ya que solo ha cubierto policiales en el horario de la madrugada. Y cuando se instalaron en la sala de conferencias, mi amigo empezó su exposición.



CIUDAD DE LADRONES (THE TOWN): Esta película sirvió para demostrar que Ben Affleck era, definitivamente, un mejor director que actor. La historia se basó en un hecho real. El barrio de Charlestown era conocido por ser la ‘ciudad de ladrones’, porque allí se perpetraba la mayor cantidad de asaltos de todo Estados Unidos. Hay más ‘apretones’ que ambulantes en ese barrio, donde Doug McRay (Affleck) es el líder de una exitosa banda de ladrones de bancos, tan ingeniosos que hasta se visten con hábitos de monjas, pero con máscaras para cometer sus asaltos limpiamente. Un agente del FBI sospecha que los choros son vecinos del barrio y que luego de robar, nuevamente se camuflan en sus empleos de pantalla hasta dar otro golpe. Para la banda todo se complica cuando toman de rehén a una bella empleada del banco que asaltaron. Contra todas sus reglas, Doug siente una irresistible atracción por Claire, a quien vuelve a acercarse con engaños, sin saber que el detective del FBI, que le sigue los pasos, va a utilizar a la joven como ‘carnada’ para atrapar a la escurridiza banda en el que iba a ser su último golpe.



ABISA A LOS COMPAÑEROS: Una película peruana tenía que estar en esta lista. Dirigida por Felipe Degregori, estrenada en 1980, es un notable y asombroso intento del incipiente cine peruano por presentar un thriller policial que no tuviera nada que envidiar a los filmes extranjeros. El público llenó las salas para ver a actores de la TV nacional como el recordado Orlando Sacha y Gustavo Mac Lennan. El argumento era apasionante y se inspiró en un hecho real que sucedió en 1963. En plena efervescencia guerrillera en América Latina, un grupo radical de tendencia trotskista, encabezado por dos camaradas argentinos, ‘El Che’ Pereyra (Sacha) y Krauss (Mac Lennan) junto a militantes obreros y universitarios peruanos, planearon el asalto al Banco de Crédito de Miraflores. Hoy, las taquilleras películas como ‘Django’ le deben mucho a este pionero filme de Felipe Degregori, que se basó en el libro de Guillermo Thorndike, ‘Abisa a los compañeros’, sí Abisa, con ‘b de burro’. Cuando terminó la charla, María, los muchachos se quedaron absortos y volaron a comprar el libro de Thorndike, mientras ‘El Sonámbulo’ les avisaba que la película estaba en YouTube”.



Pucha, ese señor ‘El Sonámbulo’ es un maestro. Me voy, cuídense.