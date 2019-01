Las clases de 'El Sonámbulo' 

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por su seco de cabrito con frejoles y su ají amarillo molido con cebollita china picadita. Para calmar la sed, pidió una chicha morada heladita.



“María, vine temprano y me encontré con el legendario periodista de policiales, El Sonámbulo, que trabajó toda la madrugada de Año Nuevo. ‘Gary, para el periodista no existen feriados porque los crímenes y tragedias se multiplican durante las primeras horas del año’. Justo iba a recibir la visita de los estudiantes de periodismo, encabezados por la chica bonita de lentes y el gordito preguntón.



Ya instalados en la sala de conferencias, el periodista les dio una gran noticia a sus alumnos. ‘Jóvenes, hace poco el juez Timothy Kelly le dio un espaldarazo a la lucha por la libertad de prensa. El magistrado le ordenó a la Casa Blanca a que restituya la credencial de prensa del reportero de la CNN Jim Acosta, quien fuera insultado por Donald Trump durante una conferencia de prensa.



El presidente estadounidense, desde que se inició su mandato, ha insultado a distintos periodistas solo porque le desagradaban sus preguntas. Pero lo que hizo con Acosta, reportero de origen hispano, lindó con el abuso y la violación de la libertad de prensa.



Trump se incomodó ante la pregunta de Acosta sobre los resultados de las últimas elecciones legislativas, donde los republicanos habían sufrido un traspié. Cuando llegó la interrogante, Donald se aleonó contra Acosta, que había hecho referencia a la caravana de migrantes que llegaban desde Honduras hacia Norteamérica. ‘¡Esa es una invasión!’, bramó Trump y no dejó que Acosta repreguntara, sino que empezó a insultar al reportero de la poderosa cadena televisiva: ‘¡Eres un grosero, una persona... terrible! La CNN debería sentir vergüenza de tenerte trabajando para ellos. Los medios se comportan como enemigos del país’.



Como no podía ser de otra manera, la CNN respaldó plenamente a su reportero e inició una demanda, la que motivó la decisión del juez de Washington dándole la razón al reportero y ordenando que se le restituya su credencial asignado a la importante fuente de la Casa Blanca’. El juez justificó su decisión en vista de que la actitud del presidente Trump violaba una enmienda constitucional, como lo es la libertad de expresión’. Cuando acabó su charla, los muchachos se emocionaron y aplaudieron.



Jim Acosta es un ejemplo de periodista independiente, que no por el hecho de tener una fuente tan importante,se vuelve ‘franelero’ del presidente, recibe sobres u otras especies como hacían algunos ‘colegas sobones con el ‘Cholo de Cabana’ y otras ‘coleguitas palaciegas’, que se convirtieron en ‘geishas’ del Chino o en ‘favoritas’ de Alan”. Pucha ese señor Sonámbulo es un verdadero maestro. Me voy, cuídense.