Las nuevas generaciones

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por unas cojinovas fritas con arrocito blanco, papas doradas, ensalada de cebolla con tomate y un refresco de maracuyá.



“ María, las proyecciones internacionales señalan que en unos pocos años, en el 2025, las tres cuartas partes de la fuerza laboral en el planeta serán los llamados millennials. Esto significa que en este mismo momento estos jóvenes nacidos entre los años 1981 y 1995, es decir, jóvenes de entre unos 23 y 37 años, ya son importantes consumidores y usuarios. Por ello, es bueno que los padres, maestros y las mismas empresas conozcan y entiendan las características, estilos, necesidades, preferencias y demandas de este grupo de personas que son el presente y futuro.



* Están más y mejor preparados. Las tres cuartas partes de millennials tiene títulos universitarios. Pero también están más conscientes de la necesidad de actualizarse.

* Son hijos de la globalización, por lo que están más abiertos al cambio que las generaciones anteriores. Esto se debe también a que tienen un mayor dominio del inglés.

* Son egocéntricos, tienen relaciones estrechas con sus marcas favoritas y poseen las últimas innovaciones tecnológicas.

* No tienen problemas en cambiar de un trabajo a otro para crecer profesionalmente y tener un mejor balance entre el empleo y su vida personal.

* Son nativos digitales. Dominan la tecnología como una prolongación de su cuerpo. La mayor parte de sus relaciones básicas diarias tienen a las pantallas como intermediarias. Prefieren Internet a la TV tradicional.

* Usan varios canales y dispositivos digitales. Pasan un promedio de siete horas al día conectados a Internet. Las empresas, para mantener su atención, no solo deben interactuar con los millennials a través de un solo canal, sino con más de uno.

* Como consumidores son activos, pues piden consejos, escuchan opiniones, crean y comparten contenidos. Prefieren las redes sociales para tomar contacto con las empresas.

* Son exigentes. La mayoría dejaría de hacer negocios con una empresa si tuviera una mala relación con ella. La experiencia de comprar es tan importante como el producto o servicio.

* No solo buscan buena atención, sino también personalización y desean que las empresas se adecúen a ellos”.



Qué interesante, Gary tiene razón. Ahora creo entender un poco más a mis hijos. Me voy, cuídense.

