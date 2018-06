Coma sano y viva más

El fotógrafo Gary llegó al restaurante por un pescadito frito con arrocito blanco, salsa de cebolla, ajicito molido y una jarrita de hierbaluisa. “María , la aprobación del uso de etiquetas en los productos procesados que excedan los niveles de sodio, azúcar y grasas trans es una buena noticia para la salud de los peruanos. Según los expertos del Colegio Medico, esto ayudará a reducir y eliminar enfermedades vinculadas con el sobrepeso , hipertensión , diabetes y otros males. Ahora los padres podrán ser más conscientes y no darles tanta comida chatarra a sus hijos. Lo importante es que desde chicos conozcan qué alimentos o bebidas se llevan a la boca y empezar a practicar una vida saludable. En realidad, es preocupante que en nuestro país haya cada vez más personas, muchos de ellos pequeños de 7 a 12 años, no solo ‘gorditas’, sino que ya tienen sobrepeso y otros problemas de salud. A esta realidad se suma un mal uso de la tecnología, que por horas y horas entretiene en actividades sedentarias. Antes, a la mayoría de niños les entusiasmaban los juegos de pelota, la bicicleta o salir a correr al parque. Hoy, lo que piden es una tablet, el celular o la computadora. No se trata de una cuestión solamente estética, sino de salud. Ni gorditos ni muy flaquitos. Hay que mantener el peso adecuado, con buena alimentación y ejercicios para prevenir la obesidad , hipertensión , cáncer, infarto, derrame cerebral y otros males. Por ello, los colegios buscan implementar más horas de educación física y también se aconseja:

* No abuse de la sal, frituras, parrillas, ni ‘premie’ a los niños con comida ‘chatarra’.

* En almuerzo siempre incluya una porción de ensalada fresca, así sea invierno.

* Para la casa, la oficina, universidad o colegio lleve fruta y snacks saludables (pasas, maní, guindones).

* Prepare bien la lonchera del niño. Muchos, por el apuro, envían jugo de cajita y galletas, que solo son exceso de azúcar, sal, harinas y no alimentan.

* Coma fruta al natural. Aportan vitaminas, agua, fibra y fructuosa (azúcar natural). Y no añada azúcar al jugo.

* Control de tiempo para televisión y videojuegos.

* Promueva la actividad física, juegos al aire libre. No es imprescindible el gimnasio. Hay opciones como hacer deporte con su hijo, salir a correr, caminar.

* Lea bien las etiquetas de los productos. Indican calorías por porción, pero uno se exceda al comer todo el paquete.

* Enseñe con el ejemplo. Si usted, papá o mamá, pone ‘mala cara’ a las verduras o evita comerlas, no pretenda que su niño se las coma rápido y con agrado”. Gary tiene razón. Hay que inculcar buenos hábitos en nuestros hijos y en nosotros mismos, eso nos asegura más tiempo y calidad de vida. Me voy, cuídense.

