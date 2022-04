Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una sopita de sémola, ensalada rusa con pollo a la olla y, para tomar, refresco de maracuyá. “María, la situación sigue grave en el país. El paro de camioneros, colectiveros y agricultores dejó los mercados desabastecidos y provocó el alza de los alimentos.

Lamentamos, además, las muertes de personas en estos disturbios. La gente está cabezona porque la plata no alcanza. Las amas de casa exprimen su creatividad para preparar comidas que sean baratas, nutritivas y ricas. Aunque ir en estos días al mercado debe ser de terror.

Debido a la guerra en Ucrania, los alimentos importados se elevaron exponencialmente, como la harina de trigo, con la cual se hacen los panes. O el pollo, que se alimenta de maíz importado, y, por extensión, los huevos. Adicionado a esto, con la crisis energética mundial, los combustibles se elevaron y de la misma manera los fletes. Solo rogamos que todo esto pase. Por lo pronto, te entregamos algunos tips para cocinar rico y barato:

1. Días antes de que vayas al mercado por las compras semanales, planea un menú semanal para comer saludable. Haz una lista con los ingredientes que vas a necesitar.

Hecho esto, respeta la lista que realizaste.

2. Compra al por mayor, sale más barato.

3. Congela los vegetales. Así no irás a cada rato al mercado, con el consiguiente gasto de pasajes.

4. Prepara tus comidas. Así no gastarás en restaurantes y comerás sano y rico.

5. Haz otras preparaciones con la comida que te sobró. La comida criolla se basa en comida sobrante, como el tacu tacu, el aeropuerto, el arroz chaufa y otros.

6. Evita las bebidas endulzadas. Es preferible que acompañes tus comidas de agua o de infusiones. Además de ser mucho más sanas, son más baratas.

7. Agrega vegetales en las comidas, aportan un gran contenido de micronutrientes.

8. Come granos enteros. Un alimento que puede ayudarte a ahorrar dinero, y a la vez alimentarte muy bien, son los granos. Estos son ricos en proteínas y en fibra. Además de ser muy económicos, los granos te generan sensación de saciedad.

9. Controla las porciones. Para alimentarte, no necesitas llegar al punto de sentir que vas a explotar. Come solo hasta sentirte saciado. Recuerda que todo en exceso es perjudicial para la salud, incluida la comida.

10. Come antes de sentir que ‘mueres de hambre’. Si comes con demasiada hambre, caerás en excesos. Es preferible que comas a las horas adecuadas, aunque no sientas hambre, y así serás más consciente de lo que estás ingiriendo.

11. Bebe agua antes de comer. Tomarte un vaso de agua unos cuantos minutos antes de comer te ayudará a mejorar el proceso de digestión, pero también hará que no sientas un hambre mortal, por lo que comerás menos”. Muy buenos consejos de Gary, me voy, cuídense.

