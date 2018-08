Confianza con los hijos

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una trucha frita con arroz blanco graneadito, papas doradas, ensalada de cebolla, tomate y palta con un toque de ajicito y, para la sed, un jugo de naranja fresquecito.



“María, soy de la idea de que los padres debemos considerar como oro el tiempo libre, porque podemos pasarlo con los hijos. La vida actual hace que estemos cada vez menos horas al lado de los chicos, lo que explica en parte por qué hay más muchachos involucrados en pandillas, drogas, robos y otros actos delictivos.



Antes, por lo menos la mamá estaba en casa con los hijos, guiándolos, acompañándolos, demostrándoles interés. Por eso, en feriados como el de Santa Rosita y otros debemos estar con los chicos, a fin de reforzar la confianza que ellos puedan tener en nosotros, algo fundamental. Los expertos dan algunos consejos para lograr que los hijos confíen en sus padres:



-Cumple las promesas que les hagas. Si no estás seguro de poder cumplirlas, entonces no prometas.

-Dedícales tiempo y escúchalos. Lo que desean contarte es importante para ellos, así que muestra interés. No te burles de sus pensamientos e ideas, así te parezcan infantiles.

-Respeta sus espacios. Ellos necesitan también autonomía, así que no los fuerces para que te cuenten las cosas.

-No traiciones su confianza. Si te cuentan algo y piden que no lo divulgues, entonces guarda su secreto.

-Intenta no juzgar, ni criticar. Si juzgas sus pensamientos y los haces sentir mal, conseguirás el efecto contrario.

-Confía en ellos y cuéntales cuando estés preocupado, molesto, alegre, entusiasmado, emocionado. No puedes pedirles confianza si tú no confías en ellos.



Aquí también te dejo algunas de las razones por las que los hijos dejan de confiar en sus padres:



-Cuando estos les hacen promesas que luego no cumplen.

-No pasan tiempo con ellos. Cuando un hijo decide tener confianza y contar algo a su padre o madre, es importante darle la atención que necesita. Los hijos muchas veces interpretan la ausencia de los padres como despreocupación o falta de interés.

-Los hijos tienen necesidad de autonomía y desarrollo de la identidad. Según van creciendo, irán desarrollando su propia identidad y se alejarán de sus padres y madres. Este ligero alejamiento de los padres es natural y sano. Sin embargo, no debe ser excesivo, porque será negativo en las relaciones familiares.

-Romper la confianza. Cuando un hijo nos cuenta algo, tendemos a verlo como un asunto sin importancia (para ellos sí lo es) y los ‘traicionamos’ contándoselo a otras personas. Esto hace que dejen de confiar”. Gary tiene razón. Me voy, cuídense.