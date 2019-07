Más confianza en ti mismo

Mi amigo, el fotógrafo Gary, llegó al restaurante por una cojinovita frita con papas doradas, arroz blanco, salsa criolla y una jarrita de anís tibiecita. “María, los días y meses se pasan volando, ya estamos en julio, el mes de las Fiestas Patrias, y donde la gente tiene más dinero en los bolsillos por la gratificación que dan las empresas a los empleados.

En el caso de los trabajadores independientes, muchos aumentan sus ventas debido al mayor consumo. Pese a la que la economía está en proceso de desaceleración (no crece a mayor ritmo de otros años), siempre hay la posibilidad de crear negocios nuevos con habilidad y buen criterio, como lo hacen los millones de emprendedores que sacan adelante este país.

Aquí es muy importante la confianza en uno mismo para lograr el éxito. No se trata de creer que se puede lograr todo, pero sí de tener seguridad a la hora de emprender una tarea, ya sea en el trabajo, en el negocio, en la vida familiar y hasta en la sentimental. Recuerda que el progreso y el éxito no se lo regalan a nadie, ni tampoco llega por un golpe de suerte. Aquí te dejo unos tips de especialistas:

- Deja de preocuparte por lo que otros piensen: Cuando gastas tu tiempo y energía tratando de analizar la percepción que otras personas tienen de ti, te quedarás atrapado.



- Ponte metas inmediatas: Además de fijarte objetivos ambiciosos, recuerda establecer otros a corto plazo.

- Recuerda tu último éxito: Cuando la incertidumbre llegue, en lugar de pensar en cosas negativas, reflexiona en lo que salió bien y los logros recientes.



- Rodéate de la gente correcta: Ninguna persona es una isla. Mantén cerca a la gente que te motiva y busca su retroalimentación regularmente.

- Recuerda al resto del mundo: Puede ser difícil separarte de las malas experiencias. Tal vez hagas todo exactamente bien y aún así, a veces, las cosas no saldrán bien.



- No dependas de tu identidad para el éxito inmediato: Muchas personas desarrollan una imagen idealista de ellas mismas. Cuando no logran vivir de acuerdo a esa imagen, llega la duda.

- Perdonarse: Una forma de perder el tiempo es sentirse desdichado. Date permiso para seguir adelante.



- Ser decisivo, pero sin miedo de cambiar de opinión: Cuando llegue el momento no gastes mucha energía. En muchos casos tu instinto tiene probablemente la razón, así que decídete y sigue adelante.

- Distraerse: Es muy fácil llenarse de pensamientos negativos y, si no se van, pueden perseguirte toda la vida. Rompe el ciclo inmediatamente.



- Enfrenta tus miedos: No dejes que el miedo o la duda dicten cómo llevas tu vida personal o negocio. Mi amigo Gary tiene razón. Me voy, cuídense.